Deelname WK-voetbalpool nog steeds mogelijk

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 3 juni 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG EEN PAAR BUIEN | MORGEN MEER NATTIGHEID

Het wordt ook vandaag een wisselende dag met vrij veel bewolking en een paar opklaringen, maar gaandeweg de dag ook kans op enkele buien. Er is een kleine kans op onweer maar buien zijn allemaal vrij lokaal. In namiddag is het op de meeste plaatsen weer droog, vanavond neemt de kans op enige regen geleidelijk weer toe. De maximumtemperatuur is vandaag zo’n 20 graden en de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 4.

Morgen is de kans op buien weer wat groter en dan is de kans op onweer weer wat meer aanwezig. Er is morgen ook maar weinig wind. Het is tevens een koele dag met temperaturen van 13 tot 15 graden in een bui en maximumtemperaturen rond 18 graden. Wat de wind betreft komt er windkracht 4 tot 5 uit het zuidwest te staan.

Vrijdag is er minder wind maar eerst valt er nog af en toe regen, vrijdagavond is het meest droog met meer opklaringen. In het weekend is de zaterdag een mooie dag met zonnige perioden, zondag is er ook kans op een bui. Middagtemperaturen rond het weekend ca. 21 graden.