Deelname WK-voetbalpool nog steeds mogelijk

VLAGTWEDDE – Nu in maart van dit jaar de laatste wedstrijden zijn gespeeld m.b.t. de kwalificatie voor het WK-voetballen in de Verenigde Staten, Canada en Mexico (van donderdag 11 juni t/m zondag 19 juli), is onlangs de deelnamemogelijkheid aan de voetbalpool van de v.v. Westerwolde van start gegaan. Deze al bijna traditionele pool heeft dezelfde vorm als voorgaande edities. Dit betekent opnieuw dat niet alle wedstrijden voorspeld hoeven te worden. Deelname aan de pool is ook dit jaar weer gratis en iedereen kan in principe meedoen.
De voetbalpool treft u op de website van de vereniging (www.vvwesterwolde.nl) aan in een WORD-document. Deze kan gedownload worden, digitaal ingevuld worden en daarna geretourneerd worden (het liefst in een PDF-bestand). Dit bij voorkeur naar het mailadres: activiteiten@vvwesterwolde.nl Inleveren is mogelijk tot de aanvang van de eerste WK-wedstrijd op donderdag 11 juni.
Controleer voor versturen wel even of de pool volledig is ingevuld. Ook kan de pool eventueel op verzoek worden toegestuurd. Op papier invullen kan ook; de formulieren liggen nog steeds in de kantine van de vereniging. De pool kan daarna worden ingeleverd in de kantine of op het adres Oostersingel 14 in Vlagtwedde. Uiteraard hoopt de activiteitencommissie van de vereniging weer op een grote deelname aan deze pool.
Bron: HJ Pleiter