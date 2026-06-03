VLAGTWEDDE – Fotoverslag Avondvierdaagse Vlagtwedde woensdagavond
Vanavond gingen 1255 wandelaars dan eindelijk van start voor de eerste etappe van de Avondvierdaagse van Vlagtwedde. Gisterenavond werd de eerste etappe vanwege het slechte weer afgelast.
De route voor beide afstanden ging dit keer gedeeltelijk door en rond het Parc Emslandermeer.
De wandelaars die hadden gekozen voor de 5 kilometer gingen terug door het Barlagerbos achter het voetbalveld van VV Westerwolde langs en via zwembad “de Barlage” langs het Veelerdiep weer naar het vertrekpunt bij Partycentrum Rendering.
De 10 kilometer ging achter de golfbaan langs naar het Mussel-Aa-kanaal en via de Mercedesbrug in Veelerveen aan de andere zijde van het kanaal naar Veele en via het fietspad langs het Veelerdiep sloten ze weer aan op de route van de 5 km wandelaars naar Partycentrum Rendering.
Morgen gaan beide routes richting Ter Wupping.
Foto’s: Geert Smit
Fotoverslag Avondvierdaagse Vlagtwedde woensdagavond
VLAGTWEDDE – Fotoverslag Avondvierdaagse Vlagtwedde woensdagavond