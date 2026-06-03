Geslaagde Tienskipdag: 200 jongeren denken mee over de toekomst van Stadskanaal

STADSKANAAL – Wat een inspirerende middag was het woensdag 3 juni tijdens de Tienskipdag in Theater Geert Teis! Maar liefst 200 leerlingen van Ubbo Emmius Stationslaan gingen met elkaar en met vertegenwoordigers van organisaties, medewerkers en raadsleden van de gemeente in gesprek over de toekomst van Stadskanaal.
Aan verschillende thematafels deelden de jongeren hun ideeën, zorgen en oplossingen voor onderwerpen die hen bezighouden, zoals woningnood, veiligheid, mentale gezondheid, eenzaamheid en openbaar vervoer. De gesprekken leverden waardevolle inzichten op.
De Tienskipdag liet zien dat jongeren graag meedenken en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Hun betrokkenheid en ideeën maakten deze dag tot een groot succes.
Dank aan alle leerlingen, groepsbegeleiders, organisaties, medewerkers en raadsleden van de gemeente die hebben meegewerkt aan deze geslaagde dag!
Bron en foto’s: Gemeente Stadskanaal