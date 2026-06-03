Informatie over isolatiesubsidie voor huiseigenaren in Mussel, Alteveer en Stadskanaal

GEMEENTE STADSKANAAL – Huiseigenaren in postcodegebied 9584 (Mussel en Kopstukken), 9661 (Alteveer) en 9503 (Stadskanaal) kunnen zich laten informeren over isolatiesubsidie van Nij Begun. Bureau van Verduurzamen geeft presentaties over de subsidie: op dinsdag 9 juni in Café Summertime in Mussel, woensdag 10 juni in MFC De Drijscheer in Alteveer en op dinsdag 16 juni in Zalencentrum De Rank in Stadskanaal. De voorlichtingen beginnen steeds om 19.00 uur. De presentatie in Stadskanaal is ook om 16.00 uur.
Het zijn de laatste postcodegebieden in de gemeente Stadskanaal die opengesteld worden voor
isolatiesubsidie van Nij Begun. De subsidie vergoedt 50% van de kosten van isolatie- en ventilatiemaatregelen, tot € 20.000. Afhankelijk van het inkomen zelfs tot € 40.000. Tijdens de
bijeenkomsten krijgen huiseigenaren uitleg over het verbeteren van isolatie en ventilatie in hun woning. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe de subsidieaanvraag werkt en welke ondersteuning beschikbaar is.
Persoonlijk advies
Medewerkers van Bureau voor Verduurzamen beantwoorden vragen en iedereen kan direct een afspraak maken voor persoonlijk advies. De gemeente Stadskanaal geeft daarnaast informatie over aanvullende subsidies. Verder is er in Mussel en Alteveer een toelichting op de warmtescans die deze winter in een deel van deze dorpen zijn gemaakt.
Subsidie voor lagere energiekosten en een gezonder huis
Goede isolatie en ventilatie zorgen voor een lagere energierekening en een comfortabeler en gezonder huis. Met de isolatieaanpak van Nij Begun kunnen woningeigenaren tot juni 2035 hun woning verbeteren.
Bron: Gemeente Stadskanaal