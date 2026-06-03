Opening installatie ‘Meditaties – De uren’ van Michiel Knaven

TER APEL – Op vrijdag 5 juni wordt om 14.30 uur in Museum Klooster Ter Apel een installatie geopend van kunstenaar Michiel Knaven. De installatie heet ‘Meditaties – De Uren’ en bestaat uit vijf cirkels van elk vijf foto’s, die het korte moment proberen te pakken tussen wat je ziet en wat je daarover denkt.
Michiel Knaven is gefascineerd door de ‘directe ervaring’: het moment tussen de waarneming en het denken. Als zich over datgene wat gebeurt nog geen gedachte heeft gevormd. In deze serie zoekt hij naar die momenten.
Knaven gebruikt hiervoor -zonder religieuze bedoelingen- de getijden: vaste momenten in het kloosterleven om te mediteren, zingen of bidden. Hij koos vijf van de acht getijden uit op basis van het licht of de activiteit bij de Grote of Michaëlskerk in Zwolle, zijn woonplaats. Op deze uren liep hij met zijn foto- camera rond de kerk. Wat is de directe ervaring van de metten om middernacht, de priem bij zonsopgang, de sext op het middaguur, de none als het begin van de middag en de vespers om vijf uur? Om dat moment tussen waarneming en denken te kunnen betrappen waren vaak meerdere rondjes om de kerk nodig. In de installatie worden deze rondgangen gevisualiseerd door de vijf cirkels, die staan opgesteld in de Kanunnikenkerk van Museum Klooster Ter Apel.
De opening gebeurt in de vorm van een concert van blokfluitist Geesche Geddert. Zij speelt werk van Telemann, Hotteterre en Ivo van Emmerik.
Bron: Marjan Brouwer
Foto’s: Michiel Knaven