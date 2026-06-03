Positief financieel resultaat voor Treant over 2025

EMMEN – Treant heeft het jaar 2025 afgesloten met een positief geconsolideerd resultaat van 10,7 miljoen euro, iets meer dan 1,5 procent van de omzet.
Sparen om te investeren
De komende jaren moet Treant grote investeringen doen voor het onderhouden, verduurzamen en vernieuwen van gebouwen. Daarnaast zijn investeringen nodig voor een nieuw EPD en ECD (elektronisch patiënt/cliënt dossier). Om dat te kunnen doen moet gespaard worden.
Efficiënt werken
Al jarenlang wordt binnen Treant zo efficiënt mogelijk gewerkt, zijn interne processen op orde en wordt goed opgelet waar geld aan besteed wordt. Daarbij is het continu zoeken naar een balans tussen financiering en de juiste inzet van zorggeld, om passende zorg aan inwoners van de regio te verlenen.
Treant in 2025
In 2025 bestond Treant tien jaar en dat werd gevierd met allerlei activiteiten, met als afsluiter het Treant Knalfeest. Verder in 2025: de introductie van een snelstraat voor patiënten met een liesbreuk of galstenen, start samenwerking met UMCG en Ommelander Ziekenhuis richting een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (EPD) en lokale, regionale en landelijke politici kwamen op werkbezoek in onze ziekenhuis- en ouderenzorglocaties.
Meer hoogtepunten van Treant in 2025 zien? Bekijk dan deze video.
Bekijk hier de volledige jaarverantwoording van Treant.