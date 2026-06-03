Ruim drie ton voor tennisbanen in Ter Apel, Sellingen en Blijham

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde wil in totaal 336.000 euro uittrekken om de tennisbanen in Ter Apel, Sellingen en Blijham grondig te vernieuwen. De banen zijn versleten en in Ter Apel zelfs al 45 jaar oud.
Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad nog tegen een algemeen plan voor alle tennisbanen in de gemeente. Daarom ligt er nu een nieuw, apart voorstel voor de banen in Ter Apel, Sellingen en Blijham. De gemeente heeft in 2020 beloofd dat zij betaalt voor het vernieuwen van de banen, en die afspraak wil het college nu nakomen. Volgens de tennisbond KNLTB zijn de banen versleten en is er snel onderhoud nodig.
In Ter Apel gaat het om een investering van 118.000 euro. De club daar heeft ongeveer 240 leden en is daarmee de grootste van de gemeente. Twee van hun banen zijn al 45 jaar oud. Het regenwater loopt er niet meer goed weg, waardoor de banen vaak onbespeelbaar zijn. De gemeente wil dit bedrag betalen voor twee compleet nieuwe banen en een nieuw hek.
In Blijham wil de gemeente ook 118.000 euro uittrekken voor vernieuwing van de banen. Bij deze club groeit het ledenaantal hard en ook hier zijn de banen verouderd en laat de afwatering te wensen over.
In Sellingen is de situatie het meest dringend. Eén van de banen is al sinds 2020 gesloten omdat deze onveilig en onbespeelbaar is. De tennisclub wil de vereniging vernieuwen met verlichting en een duurzamere kantine, maar heeft snel duidelijkheid nodig om beloofde subsidies niet mis te lopen. Het plan is om de afgekeurde baan te renoveren en te vervangen door een moderne kunstgrasbaan. Dit kost maximaal 100.000 euro.
Als de gemeenteraad vanavond akkoord gaat, stelt de gemeente de kredieten beschikbaar. De kosten hiervoor worden vanaf 2027 afgeschreven over 25 jaar.