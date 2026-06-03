Tijdelijke wegafsluitingen tijdens de 4 Mijl van Winschoten op zondag 7 juni

WINSCHOTEN – Op zondag 7 juni vindt de tweede editie van de 4 Mijl van Winschoten plaats. Honderden hardlopers verschijnen aan de start van het sportieve evenement, dat wordt georganiseerd door City Club Winschoten, Stichting Horeca Marktplein en atletiekvereniging Aquilo.
Om het evenement veilig te laten verlopen, worden enkele wegen in en rond het centrum van Winschoten tijdelijk afgesloten voor verkeer. De wegafzettingen zijn van kracht tijdens het evenement (tussen 12.45 en 15.30 uur). Verkeersregelaars begeleiden het verkeer waar nodig en zorgen ervoor dat deelnemers en bezoekers veilig van het parcours gebruik kunnen maken.
De organisatie vraagt begrip van omwonenden en bezoekers voor de tijdelijke verkeersmaatregelen. Uiteraard wordt geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken. Zodra het evenement is afgelopen, worden de afzettingen zo snel mogelijk verwijderd.
Meer informatie
De exacte route van de 4 Mijl van Winschoten en aanvullende informatie over het evenement zijn te vinden op www.avaquilo.nl/4mijl.
De organisatie nodigt inwoners en bezoekers van harte uit om langs het parcours plaats te nemen en de deelnemers aan te moedigen tijdens deze sportieve dag in Winschoten.
Bron: AV Aquilo Bianca de Winter