Velt Eco Tuindagen bij Kwekerij Jacobs

VRIESCHELOO, REGIO – Het weekend van 6 en 7 juni organiseert de Belgisch-Nederlands ecologische tuinvereniging de Eco Tuindagen. Veel tuinen openen dan de tuindeuren. Kwekerij Jacobs doet alleen mee op zaterdag 6 juni.
Deze landelijk gelegen kwekerijtuin van 6000 m2 bevat een enorme verzameling bijzondere vaste planten en siergrassen en in geraffineerde combinaties. Er zijn uitbundige grote borders rondom een natuurlijke vijver naast ingetogen schaduwborders in het oude gedeelte om het woonhuis. Alles is te bewonderen vanaf slingerende smalle hakselpaadjes. De tuin bevat amper gazon en er is een kleine moestuin.
Bezoekers zijn van harte welkom van 10:00 tot 17:00 uur
Kwekerij Jacobs vindt u aan de Vijfde Dalweg 4 in Vriescheloo
Bron: Henk Jacobs