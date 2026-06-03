Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
09.15 Evelien Mulder – Onderzoek: Inwoners volgen bewust minder nieuws
09.45 Annemiek Hoesen – Slag om Bourtange
10.15 Linda Steenhuis – Garagesale Scheemda en Heiligerlee
10.45 Maaike Hermsen – Bibliotheek Pekela/Veendam
11.15 Berget Lewis – Celebrate the 80’s in de Klinker in Winschoten
11.45 Ger Klein – Kadernota gemeente Oldambt
Presentatie: Linda Koops
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.
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