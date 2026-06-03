WILDLANDS zoekt Koning van de Savanne

EMMEN – Voor Vaderdag 2026 zoekt WILDLANDS Adventure Zoo Emmen naar een (bonus)vader die zich een dag lang Koning van de Savanne mag noemen. Op zondag 21 juni verandert Momma’s Restaurant namelijk tijdelijk in Poppa’s Restaurant en krijgt een winnaar de eer om de feestelijke opening te verzorgen.
Via een online oproep kunnen bezoekers een vaderfiguur aanmelden die volgens hen wel een extra verrassing verdient. Uit alle inzendingen kiest WILDLANDS een winnaar die op Vaderdag Poppa’s Restaurant en de Poppa’s Games officieel mag openen. Momma’s Restaurant krijgt op Vaderdag niet alleen tijdelijk een andere naam. Op het terras vinden op deze dag ook de Poppa’s Games plaats, een reeks speelse uitdagingen voor iedereen. De spellen zijn geïnspireerd op dieren van de savanne en draaien onder meer om kracht, behendigheid en balans.
De Koning van de Savanne opent op 21 juni om 11.00 uur de activiteiten officieel op het terras van ‘Poppa’s’. Voor alle aanwezigen is er dan een lekkernij en daarnaast staat voor de Koning en zijn gezin een compleet verzorgd bezoek aan WILDLANDS op het programma.
Aanmelden kan via www.wildlands.nl/debestevader tot uiterlijk 16 juni. De winnaar krijgt persoonlijk bericht op 17 juni en staat op Vaderdag in het park in de spotlight.
Bron: WILDLANDS