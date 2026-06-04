Jubileumeditie 112Groningendag op 13 juni

GRONINGEN – Op zaterdag 13 juni 2026 vindt in Martiniplaza de vijfde editie(jubileum) van de 112GroningenDag plaats. Tijdens dit unieke evenement maken bezoekers kennis met meer dan 50 hulpverleningsorganisaties, veiligheidsdiensten en bedrijven die dagelijks bijdragen aan de veiligheid in onze samenleving.
Onder de deelnemende organisaties bevinden zich onder meer de Brandweer, Ambulancezorg Groningen, UMCG Ambulancezorg, de Landelijke Eenheid van de Politie, Arrestantenzorg, Justitie, de Reddingsbrigade, Rijkswaterstaat en diverse andere hulpverleningsinstanties. Daarnaast kunnen bezoekers genieten van spectaculaire demonstraties, waaronder tweemaal een grootschalige multidisciplinaire oefening waarbij verschillende hulpdiensten gezamenlijk in actie komen. Ook doet de Jeugdbrandweer 2x een demo.
De 112GroningenDag heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een populair evenement. Tijdens eerdere edities mochten ruim 4500 bezoekers worden verwelkomd. Ook dit jaar staat een leerzame en interactieve dag voor jong en oud centraal, waarbij bezoekers op een laagdrempelige manier kennismaken met de wereld van hulpverlening en veiligheid.
Naast de aanwezige hulpdiensten zijn er diverse bedrijven aanwezig die informatie verstrekken over veiligheid in en om het huis, op de weg en in het dagelijks leven. Ook Defensie is aanwezig en pakt groots uit met onder andere een uitdagende klimwand.
Veel mensen vragen zich af wat zij zelf kunnen doen wanneer zich een noodsituatie voordoet. Wie bel je wanneer er echt iets misgaat? Hoe handelen hulpdiensten tijdens een calamiteit? Tijdens de 112GroningenDag krijgen bezoekers de mogelijkheid om deze en andere vragen rechtstreeks te stellen aan professionals uit de praktijk. Zo leren zij wat zij kunnen doen in geval van een noodsituatie en hoe hulpdiensten samenwerken om mensen te helpen.
De organisatie, in handen van Martin Nuver en medeorganisator Robert van der Veen, kijkt met veel vertrouwen uit naar de jubileumeditie. Dankzij de grote belangstelling van bezoekers, standhouders en deelnemende organisaties wordt de 112GroningenDag inmiddels beschouwd als een succesvol en waardevol evenement binnen de regio
De 112GroningenDag 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare en subsponsor 101BHV.nl.
Praktische informatie
Wat: 112GroningenDag 2026
Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026, van 10.00 tot 17.00 uur
Waar: Martiniplaza, Leonard Springerlaan 2, Groningen
Info: Facebook: https://www.facebook.com/112GroningenDag/