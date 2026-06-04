AI wordt onmisbaar voor betaalbare, menselijke thuiszorg in de laatste levensfase 

GRONINGEN – Bij thuiszorg in de laatste levensfase moet de menselijke maat voorop staan. AI een onmisbaar instrument voor betaalbare, menselijke zorg. Want AI ondersteunt zorgorganisaties zodat er meer tijd overblijft voor daadwerkelijke zorg. Dat staat in de tweede editie van het rapport State of Palliative AI Care van de zorgorganisaties BQR-Zorg en Carethuis.

,,Technologie krijgt pas betekenis als die de menselijke maat versterkt”, zeggen Ingeborg Querner en Wim Sondagh, bestuurders van BQR-Zorg en Carethuis, actief in de palliatief terminale thuiszorg. Vanuit die overtuiging schetsen zij hoe kunstmatige intelligentie de zorg in de laatste levensfase verandert, zonder de kern ervan te verliezen: nabijheid, professionaliteit en aandacht voor betekenis.

Deze maand verschijnt het rapport, dat voortbouwt op de praktijk binnen beide organisaties. Waar AI in 2024 en 2025 nog vooral een experiment was, is de techniek inmiddels een vast onderdeel van het dagelijkse zorgproces. Zorgverleners zetten AI in bij indicatiestelling, planning, rapportage en het vroeg herkennen van symptomen. ,,De praktijk heeft zich sneller ontwikkeld dan het debat eromheen”, stellen de bestuurders.

Vergrootglas voor menselijk contact

De grootste winst zit volgens het rapport niet in snelheid, maar in samenhang. Zorgplannen worden consistenter, rapportages sluiten beter op elkaar aan en veranderingen in het ziekteverloop komen eerder in beeld. Juist in de palliatieve zorg, waar achteruitgang zich vaak geleidelijk aandient, blijkt dat van grote betekenis. Zorgverleners ervaren meer overzicht en minder morele druk, niet omdat het werk lichter wordt, maar omdat afwegingen beter onderbouwd zijn.

Opvallend is de rol van AI bij zingeving. Door analyse van zorgverslagen herkent de techniek patronen rond afscheid, angst, schuld en onverwerkt verlies. Signalen die verspreid over rapportages staan en voor het menselijk oog vaak versnipperd blijven, worden zo zichtbaar. ,,AI kan het lijden niet duiden, maar kan wel helpen signaleren waar woorden, stiltes en herhalingen vragen om menselijke aandacht”, schrijven Querner en Sondagh. De techniek vervangt geen menselijk contact, maar werkt als een vergrootglas. Pas wanneer een zorgverlener het signaal ziet, vertraagt en luistert, krijgt het waarde.

Ongemakkelijke waarheid

Tegelijk legt het rapport een ongemakkelijke waarheid bloot. De grootste belemmering voor betere zorg blijkt niet technologisch, maar systemisch. Verzekeraars en toezichthouders zijn nog onvoldoende toegerust om AI-ondersteunde onderbouwing te herkennen en te waarderen. Daardoor ontstaat een paradox: zorg die beter wordt onderbouwd, wordt niet vanzelf beter beschermd. Zorgverleners die uitgebreider rapporteren, lopen zelfs het risico strenger beoordeeld te worden dan collega’s die minder expliciet zijn. ,,Hoe beter de zorg wordt, hoe moeilijker zij binnen het huidige systeem te verantwoorden is”, waarschuwen de bestuurders.

Het rapport verwijst ook naar de Europese AI Act en het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord. Beide vragen om transparantie, scholing en menselijke toetsing. Binnen BQR en Carethuis blijft AI daarom nadrukkelijk een hulpmiddel: het systeem signaleert en ordent, maar neemt nooit zelf besluiten over zorg. De verantwoordelijkheid blijft bij de zorgverlener.

De mens blijft de maat

Met tien aanbevelingen roepen de auteurs beleidsmakers, verzekeraars en toezichthouders op om mee te bewegen met de praktijk. Zij pleiten voor toezicht dat professionaliteit herkent in plaats van wantrouwt en voor bekostiging die anticiperende zorg waardeert. Vooral vragen zij aandacht voor het mensbeeld achter de zorg. ,,De belangrijkste beleidsvraag is niet technisch, maar moreel”, benadrukken de bestuurders. Niet de technologie, niet het protocol en niet de financiering zijn leidend: “De mens blijft de maat.

Meer informatie staat op www.carethuis.nl en www.bqr-zorg.nl . Het rapport State of Palliative AI Care is kosteloos te downloaden via carethuis.nl/informatie/whitepaper-downloads.

Bron: Ten Have Tekst