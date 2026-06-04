BOP viert 45 jaar bestaan met Jubileumtoernooi

NIEUWE PEKELA – Aanstaande vrijdagavond is het zover! Ter ere van hun 45-jarig bestaan organiseert BOP een feestelijk badmintontoernooi in Sporthal De Spil.
Met bijna 80 deelnemers uit verschillende speelsterktes en verenigingen belooft het een gezellige en sportieve avond te worden. Er worden volop wedstrijden gespeeld, maar natuurlijk is er ook ruimte om elkaar te ontmoeten en bij te praten.
Tussen de wedstrijden door kunnen de deelnemers genieten van een heerlijk lopend buffet, zodat sportiviteit en gezelligheid hand in hand gaan.
De leden van BOP kijken uit naar een mooie avond vol leuke wedstrijden, mooie rally’s en gezelligheid. Op naar een geslaagd toernooi
Bron: Fanny Wijngaard