Burgemeester Kuin opent expositie ‘Van Koffie tot Kust’ van Ankie Voerman in Molen De Onrust

OUDE PEKELA – Burgemeester Jaap Kuin heeft vanmiddag de nieuwe expositie Van Koffie tot Kust van kunstenaar Ankie Voerman officieel geopend. De tentoonstelling, die te zien is in de bovenruimte van Molen De Onrust in Oude Pekela, neemt bezoekers mee op een artistieke reis door het noorden en vertelt tegelijkertijd een persoonlijk verhaal over de kracht van creativiteit bij Parkinson.

Tijdens de opening sprak Kuin lovende woorden over de kunstenares. Hij noemde Voerman “een mooie ambassadeur voor Pekela” en prees de bijzondere locatie van de expositie. Volgens de burgemeester vormt de uit 1850 daterende Molen De Onrust een unieke plek waar erfgoed, kunst en cultuur samenkomen.

“De molen was vroeger het middelpunt van de samenleving en is dat in zekere zin nog steeds. Het is een bijzondere plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar kunst een mooie plek heeft gekregen,” aldus Kuin.

Reis door het noorden

In Van Koffie tot Kust presenteert Voerman haar werk in drie hoofdstukken. Met Op de koffie in Pekel brengt zij een ode aan het alledaagse leven, dorpsverhalen en herinneringen. In Onrust in Groningen richt zij zich op de gevolgen van gaswinning, landbouw en industrie en op de veerkracht van de inwoners. Het laatste deel, De rust van het Wad, biedt ruimte voor reflectie, met licht, water en stilte als centrale thema’s.

De tentoonstelling laat ook een opvallende ontwikkeling in haar kunstenaarschap zien. Sinds bij Voerman Parkinson werd vastgesteld, is haar werk volgens eigen zeggen veel expressiever geworden.

“Parkinson heeft me niet alleen geconfronteerd met beperkingen, maar me ook een nieuwe artistieke taal gegeven. Ik ben veel intuïtiever gaan schilderen. Mijn werk is rauwer, maar ook kleurrijker en voller geworden,” aldus Voerman.

Voor Voerman is kunst een belangrijk hulpmiddel in het omgaan met de ziekte. Haar ervaringen sluiten aan bij wetenschappelijk onderzoek van het Radboudumc naar de relatie tussen Parkinson en creativiteit.

Kunst tussen de Middag

De expositie maakt deel uit van de route Kunst tussen de Middag, waarbij op verschillende locaties in de gemeente Pekela werk van lokale kunstenaars te zien is.

Naast het werk van Voerman kunnen bezoekers in het gemeentehuis terecht voor de eerste expositie van Christiaan Starke. De 74-jarige kunstenaar exposeert daar met zwart-wittekeningen in de stijl van Escher. Ook toonde schildersgroep Met Palet en Penseel vandaag een deel van hun werk. Deze groep bestaat al sinds 1974 en komt iedere maandagochtend bijeen in De Binding in Oude Pekela.

Bezoekers konden vandaag tussen de verschillende locaties heen en weer wandelen en onderweg genieten van een kop koffie van de koffiekar op het Raadhuisplein of een verfrissing in het gemeentehuis.

Ook in Nieuwe Pekela

Wie na een bezoek aan Oude Pekela nog meer kunst wil zien, kan in Nieuwe Pekela bij galerie Spavento van kunstenares Rolien Schrik terecht. In de galerie hangen meer dan zeventig schilderijen, variërend van bloemen en dieren tot portretten en landschappen.

Daarnaast is het open atelier van Anneke Duit te bezoeken. Aan de Ds. Sicco Tjadenstraat kunnen belangstellenden vanaf 13.30 uur binnenlopen bij een van haar schilderlessen en kennismaken met de creatieve activiteiten die zij organiseert.

Bezoekinformatie

De expositie Van Koffie tot Kust is van 4 juni tot en met de tweede week van juli te zien in Molen De Onrust aan de Feiko Clockstraat 111A in Oude Pekela. Daarna verhuist de tentoonstelling naar het gemeentehuis van Pekela aan de Raadhuislaan 8, waar het werk tot en met augustus te bezichtigen is tijdens de reguliere openingstijden.

Foto’s: Jan Glazenburg