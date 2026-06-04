Buurtvereniging De Driehoek organiseert pubquiz

VRIESCHELOO – Buurtvereniging De Driehoek organiseert vrijdag 12 juni om 20.00 uur in dorpshuis ’t Ganzenust in Vriescheloo een pubquiz. De organisatie is in handen van de kwisbox uit Veendam.
Omdat de vereniging 80 jaar bestaat worden de aanwezigen extra verwend met lekkere versnaperingen en een attentie na afloop. En voor de winnaars zijn er natuurlijk mooie prijzen!!
Iedereen kan zich aanmelden (lid of niet-lid, in een team van max 6 personen of individueel).
Aanmelden kan via bvdedriehoek@outlook.com.
Bron: Carin Roggen