Ceciliamis & Verleih uns Frieden door VKSO concertkoor en virtuoze solisten in Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum

Foto: Helma Leutscher
- Catharina Glazenburg - Gemeente Veendam

WILDERVANK – Op 20 juni voert in het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum het VKSO concertkoor, bestaande uit maar liefst 75 zangers, samen met professionele solisten: sopraan Elizabeth Kooy, tenor Henrik Enger Holm en bas Filips Krauklis, een indrukwekkend programma uit met werken van twee grote romantische componisten.

Groots en meeslepende koormuziek voor de eeuwigheid gecomponeerd door twee muzikale genieën van weleer. Wanneer een groot koor, drie virtuoze solisten en een monumentale kerkruimte samenkomen, ontstaat een bijzondere atmosfeer, perfect voor een luisterrijk concert als deze!

Het VKSO concertkoor bestaande uit maar liefst 75 zangers, voert samen met professionele solisten sopraan Elizabeth Kooy, tenor Henrik Enger Holm en bas Filips Krauklis, een indrukwekkend programma uit met werken van twee grote romantische componisten. Centraal in het programma staat de St. Ceciliamis van Charles Gounod, aangevuld met het verstilde en hoopvolle ‘Verleih uns Frieden’ van Felix Mendelssohn Bartholdy.

De begeleiding is in handen van Cas Straatman op piano, waardoor de vocale rijkdom van koor en solisten aangrijpend en uitzonderlijk in de warme akoestiek van deze historische kerk mooi zullen klinken.

Het geheel staat onder leiding van dirigent Lubertus Leutscher

20 juni aanvang: 20.00 uur

Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum

Torenstraat 108 Wildervank

Kaarten te reserveren op www.vkso.nl

Bron: Helma Leutscher

Foto’s: Helma Leutscher en eigen foto’s van de solisten

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