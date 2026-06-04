Ceciliamis & Verleih uns Frieden door VKSO concertkoor en virtuoze solisten in Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum

WILDERVANK – Op 20 juni voert in het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum het VKSO concertkoor, bestaande uit maar liefst 75 zangers, samen met professionele solisten: sopraan Elizabeth Kooy, tenor Henrik Enger Holm en bas Filips Krauklis, een indrukwekkend programma uit met werken van twee grote romantische componisten.
Groots en meeslepende koormuziek voor de eeuwigheid gecomponeerd door twee muzikale genieën van weleer. Wanneer een groot koor, drie virtuoze solisten en een monumentale kerkruimte samenkomen, ontstaat een bijzondere atmosfeer, perfect voor een luisterrijk concert als deze!
Het VKSO concertkoor bestaande uit maar liefst 75 zangers, voert samen met professionele solisten sopraan Elizabeth Kooy, tenor Henrik Enger Holm en bas Filips Krauklis, een indrukwekkend programma uit met werken van twee grote romantische componisten. Centraal in het programma staat de St. Ceciliamis van Charles Gounod, aangevuld met het verstilde en hoopvolle ‘Verleih uns Frieden’ van Felix Mendelssohn Bartholdy.
De begeleiding is in handen van Cas Straatman op piano, waardoor de vocale rijkdom van koor en solisten aangrijpend en uitzonderlijk in de warme akoestiek van deze historische kerk mooi zullen klinken.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Lubertus Leutscher
20 juni aanvang: 20.00 uur
Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum
Torenstraat 108 Wildervank
Kaarten te reserveren op www.vkso.nl
Bron: Helma Leutscher
Foto’s: Helma Leutscher en eigen foto’s van de solisten