Compliment voor mantelzorgers in Westerwolde

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde bedankt mantelzorgers voor hun inzet. Daarom kunnen mantelzorgers van 1 juni tot 31 augustus het mantelzorgcompliment aanvragen. Dit compliment bestaat uit vier Westerwoldse cadeaubonnen van €25,- per stuk.
Mensen die langere tijd onbetaald voor een naaste zorgen, zijn mantelzorger. Wethouder Wietze Potze:
“Mantelzorgers betekenen ontzettend veel voor de mensen om hen heen. Voor veel mantelzorgers hoort zorgen er gewoon bij. Juist daarom wordt soms vergeten hoe bijzonder hun inzet is. Zij staan vaak dag in, dag uit klaar voor een ander. Met het mantelzorgcompliment willen we laten merken dat we dat zien en waarderen.”
Mantelzorgcompliment aanvragen
Mantelzorgers kunnen het compliment aanvragen via westerwolde.nl/mantelzorg. Hier staan ook de voorwaarden. Mantelzorgers die bekend zijn bij Welzijn Westerwolde ontvangen begin juni een brief met informatie over het aanvragen van het mantelzorgcompliment. Ook inwoners die geen brief hebben ontvangen maar wél voldoen aan de gestelde voorwaarden, kunnen het compliment aanvragen. Welzijn Westerwolde verwerkt de aanvragen en helpt indien nodig bij het invullen van het formulier. Hiervoor kunnen aanvragers bellen naar (0599) 58 24 60 of mailen naar mantelzorg@welzijnwesterwolde.nl.
Week van de Jonge Mantelzorger
Tegelijk met de eerste week van de aanvraagperiode van het mantelzorgcompliment is het de Week van de Jonge Mantelzorger. Binnen de gemeente zijn ook jongeren die zorgtaken hebben. Deze jonge mantelzorgers, vallen vaak niet op. Om jongeren meer zichtbaar te maken, loopt er vanaf maart 2026 de campagne Kijk om je heen. Deze campagne laat zien wat de omgeving kan doen voor jongeren met zorgtaken. Door te laten zien wat de omgeving van deze jongeren voor hen kan betekenen, wil Westerwolde bijdragen aan een samenleving waarin deze jongeren zich gezien en gesteund voelen. Inwoners die meer willen weten wat voor deze jongeren kunnen betekenen vinden meer informatie op welzijnwesterwolde.nl/campagnejongemantelzorger.
Uitreiking
De uitreiking van het mantelzorgcompliment vindt plaats tussen 9 en 15 november 2026, tijdens de Week van de Mantelzorg. Mantelzorgers die een compliment ontvangen, worden voor de uitreiking uitgenodigd.
Bron: Gemeente Westerwolde