VIDEO: Dollard College-leerlingen strijden tegen plasticvervuiling in Blauwestad

BLAUWESTAD – Maar liefst 309 tweedeklassers van het Dollard College kwamen donderdag in actie tijdens de ‘End Plastic Soup Dag’. Het initiatief, georganiseerd door Rotary Club Winschoten, stond volledig in het teken van schoon water en de strijd tegen plasticvervuiling. Hoogtepunt van de dag was een bijzondere gastlezing van astronaut André Kuipers. Groningen1 was erbij en maakte dit verslag.
Met een gevarieerd programma van tien verschillende activiteiten werden de leerlingen in Blauwestad bewust gemaakt van de impact van zwerfafval. De scholieren gingen onder andere op speurtocht en trokken massaal het water op om de handen uit de mouwen te steken.
“We hopen dat de leerlingen naar huis gaan met het besef dat je zorgvuldig met plastic moet omgaan”, legt Freerk Potze van Rotary Club Winschoten uit. “Dat betekent zo weinig mogelijk plastic gebruiken. En áls je het gebruikt, moet je het op de juiste manier weggooien.”
Ook vanuit de school wordt het belang van de actiedag onderstreept. “Die bewustwording is ontzettend belangrijk”, stelt Martine Potze van het Dollard College. “Je vindt afval uiteindelijk altijd ergens weer terug in de natuur.”
Duidelijke boodschap
De boodschap van de dag heeft indruk gemaakt op de jonge deelnemers. De leerlingen waren na afloop dan ook eensgezind over hun missie: “Er moet echt minder plastic in de zee terechtkomen. We moeten simpelweg een stuk beter met onze wereld omgaan.”