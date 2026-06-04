Erika wil haar “stulpje” verruilen voor een koopmanswoning in Blauwestad

OUDESCHANS – Kunstenares Erika Stulp (81) heeft haar geliefde “stulpje” in Oudeschans te koop gezet. Na ruim vier jaar in het vestingdorp te hebben gewoond en gewerkt, wil zij verhuizen naar Blauwestad, waar zij een optie heeft op een nieuw te bouwen koopmanswoning.

In het pand naast het Vestingmuseum combineert Erika wonen en werken. Het gebouw omvat een galerie met atelier, woonruimte en twee appartementen. Eén van die appartementen wordt verhuurd aan filmmaker, kunstenaar, musicus en schrijver Wim van der Kuip.

Hoewel het haar uitstekend bevalt in Oudeschans, wordt het pand haar inmiddels te groot. Daarnaast kampt zij met gezondheidsproblemen en bestaat de kans dat Van der Kuip naar het buitenland verhuist. Daarom zoekt zij een kleinere woning, waar wel voldoende ruimte blijft voor haar galerie en atelier.

Schilderen als uitlaatklep

Erika Stulp werd geboren in Sexbierum. Toen zij één jaar oud was verhuisde het gezin naar Noordwijk aan Zee. Daar woonde de familie in een witte villa boven op de duinen met uitzicht op zee.

“Het was een mooie tijd, samen met mijn drie broertjes spelen in de duinen”, vertelt zij. Toch kende haar jeugd ook een donkere kant. Tussen haar vierde en achtste levensjaar werd zij door haar vader misbruikt. Haar moeder wilde daar niets van horen en reageerde afwijzend wanneer Erika erover sprak.

Toen het gezin later verhuisde naar Balk, stopte het misbruik. “We woonden in een gehorige noodwoning. Zodra hij iets probeerde, begon ik te schreeuwen.”

Vanaf het moment dat zij een penseel kon vasthouden, schilderde Erika. Haar moeder stimuleerde haar creativiteit door altijd kleurpotloden, papier en andere materialen in huis te hebben. Het schilderen werd een belangrijke uitlaatklep.

“Mijn kunst helpt mij nog altijd om trauma’s uit mijn jeugd te verwerken.”

Academie Minerva

Ondanks bezwaren van haar ouders mocht Stulp op haar achttiende naar de Academie Minerva in Groningen. Daar ging ze op kamers wonen en volgde ze een brede opleiding monumentale vormgeving. Ze leerde er niet alleen tekenen en schilderen, maar ook werken met metaal en lassen.

Het was een periode waarin zij haar latere echtgenoot Bram ontmoette. Op twintigjarige leeftijd verloor zij haar vader. Een gesprek over het verleden heeft nooit plaatsgevonden, maar inmiddels heeft zij hem vergeven.

“Ook dat is mede dankzij mijn schilderkunst. Daarin heb ik veel kunnen verwerken.” Een voorbeeld hiervan is het schilderij met de titel: Bevrijding, waarin Erika lapjes van kleding die zij als baby heeft gedragen heeft verwerkt.

Na Minerva volgde zij twee lerarenopleidingen, waardoor zij teken- en handenarbeidles kon geven op verschillende middelbare scholen, waaronder het Werkman College.

Drempelprijs

Erika en Bram ontvingen beiden de Drempelprijs voor veelbelovende kunstenaars. Met het prijzengeld kochten zij een huisje in Breede, een gehucht bij Warffum.

Later verhuisde het echtpaar naar een vervallen boerderij bij Zandeweer. Daar maakte Erika voor het eerst kennis met de zogenoemde “huilende bruiden”: leegstaande en vervallen boerderijen die later een terugkerend thema zouden vormen in haar werk. Ook rond Oudeschans vindt zij dergelijke gebouwen die haar inspireren.

In Zandeweer schilderde zij intensief. Vrouwen, dansers en boerderijen vormden belangrijke onderwerpen. “Mijn emoties moesten eruit, anders werd ik heel ongelukkig.”

Het gezin verhuisde vervolgens naar een voormalige school met meesterswoning in St Annen. In de voormalige klaslokalen richtte Erika haar atelier in, terwijl Bram er als beeldhouwer zijn werkplaats had. Samen kregen zij een zoon en een dochter.

Nieuw begin

Toen de kinderen ouder werden, strandde het huwelijk en volgde een scheiding. Erika vestigde zich vervolgens in de stad Groningen, eerst naast Galerie Wiek XX en later aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat.

Naast haar kunstenaarschap bleef zij jarenlang lesgeven. “Daar heb ik veel plezier aan beleefd.”

Opvallend genoeg maakte zij nooit gebruik van de voormalige Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR), waarmee kunstenaars tussen 1956 en 1987 in ruil voor kunstwerken of diensten een inkomen konden ontvangen.

Vernieuwing in Oudeschans

Ruim vier jaar geleden verhuisde Stulp naar de galerie in Oudeschans. Sindsdien heeft zij het pand ingrijpend laten verbouwen. Donkere muren maakten plaats voor lichte kleuren, er kwamen dakramen waardoor meer daglicht binnenvalt en een deel van de galerie werd omgebouwd tot een comfortabele woonruimte met keuken, slaapkamer en badkamer.

Ook kreeg het pand een nieuw naambord. Tegenwoordig woont zij volledig gelijkvloers op de begane grond. Zelfs boven haar ligbad ontbreekt de kunst niet; daar schilderde zij een vrolijke muurschildering.

Nieuwe expositie

Voordat een verhuizing naar Blauwestad werkelijkheid kan worden, moet eerst de galerie worden verkocht. Ondertussen zit Erika niet stil.

Samen met Wim van der Kuip werkt zij aan een nieuwe tentoonstelling rond het thema “Selfies”. De werken zijn geen foto’s, maar geschilderde fantasiefiguren die een spiegel vormen van de huidige tijd, waarin mensen vaak vergroeid lijken met hun smartphone.

De opening van de expositie staat voorlopig gepland voor eind juli.

“Ik blijf schilderen zolang ik kan. Dat hoort gewoon bij mij.”

Foto’s: Jan Glazenburg