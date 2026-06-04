Gemeente Oldambt schenkt aandacht aan de Week voor de Gezonde Jeugd

OLDAMBT – Van 8 tot en met 12 juni is de landelijke Week voor de Gezonde Jeugd. Oldambt doet dit jaar voor de eerste keer mee. Met de Week voor de Gezonde Jeugd wil de gemeente laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met een gezonde en actieve leefstijl. Voldoende bewegen, gezond eten en aandacht voor mentale gezondheid dragen bij aan een goede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bovendien helpt samen sporten en bewegen bij het vergroten van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en plezier.
In Oldambt worden er in de Week voor de Gezonde Jeugd een aantal bestaande activiteiten gebundeld. Zo zijn er o.a. op donderdag 11 en vrijdag 12 juni schoolsportdagen op het voetbalterrein van Bato en op woensdagmiddag 10 juni zijn er voor kinderen van 6 t/m 18 jaar beachactiviteiten bij Strand Zuid in Blauwestad.
Om ook bij de allerjongsten het plezier in bewegen te vergroten, doen dit jaar verschillende kinderopvangorganisaties mee met de peuter4daagse. Peuters maken vier dagen een wandeling van ongeveer 15 minuten in de buurt van de kinderopvang. Op deze speelse manier ervaren ze hoe leuk bewegen is en werken ze aan zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Als afsluiting ontvangen de peuters een medaille.
Met de Week voor de Gezonde Jeugd laat Oldambt zien dat werken aan een gezonde generatie iets is wat we samen doen. Gemeente, onderwijs, kinderopvang, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om kinderen en jongeren op een positieve manier kennis te laten maken met gezond leven, bewegen en ontmoeten. Zo bouwen we samen aan een gezonde toekomst voor de jeugd in Oldambt.
Voor een overzicht van alle activiteiten in de Week voor de Gezonde Jeugd kun je terecht op de website van OldambtBeweegt.
Bron: Gemeente Oldambt