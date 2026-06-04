Independer: Inbrekers in Groningen het vaakst succesvol

GRONINGEN – Vorig jaar slaagde 83,1% van de inbraakpogingen in Groningen, waarbij het inbrekers lukte om de woning binnen te dringen en iets buit te maken. Dit is het hoogste slagingspercentage van alle Nederlandse provincies. In Stadskanaal waren inbrekers het meest succesvol: maar liefst 94,7% van de pogingen slaagde voor de inbrekers. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, waarvoor zij een Woo-verzoek bij de politie indiende.

In Groningen sloegen inbrekers vorig jaar 629 keer toe, waarvan het inbrekers bij 523 pogingen (83,1%) lukte om ook daadwerkelijk het huis binnen te dringen en eigendommen te stelen. Daarmee zijn inbraakpogingen in Groningen vaker succesvol dan elders in het land: het gemiddelde slagingspercentage in Nederland is 79%.

“Het is misschien een open deur, maar maak het dieven zo moeilijk mogelijk om het huis binnen te komen. Laat nooit de sleutel in de achterdeur zitten en doe ‘de knip’ erop. Investeer eventueel in een camera of een slimme deurbel waar die in zit”, zegt Michel Ypma, expert woonverzekeringen bij Independer.

Inbrekers slaagden het vaakst in Stadskanaal

Wie in de gemeente Groningen woont, doet er goed aan om extra op inbraakbeveiliging te letten: met 291 succesvolle inbraken kwamen inbrekers hier het vaakst het huis binnen. Daarop volgt Oldambt met 64 geslaagde inbraken.

Als we het aantal inbraken rangschikken naar het succespercentage dan krijgen we een ander beeld. Dan blijkt dat vooral in Stadskanaal inbrekers relatief vaak succesvol waren. In de gemeente waren vorig jaar maar liefst 18 van de 19 inbraakpogingen raak.

De top 5 Groningse gemeenten* waar de kans op een geslaagde inbraak het grootst is:

Stadskanaal: 94,7% van de 19 inbraakpogingen was succesvol Eemsdelta: 86,4% van de 44 inbraakpogingen was succesvol Veendam: 85,7% van de 21 inbraakpogingen was succesvol Groningen: 84,8% van de 343 inbraakpogingen was succesvol Oldambt: 80% van de 80 inbraakpogingen was succesvol

* In deze top 5 zijn alleen gemeenten meegenomen met 10 of meer inbraakpogingen in 2025.

In Het Hogeland en Westerwolde hadden inbrekers juist het minste succes. Toch lukte het ook daar in 75% van de gevallen om daadwerkelijk binnen te komen.

Benieuwd hoe vaak inbrekers succesvol zijn bij jou in de buurt? Hier vind je de inbraakcijfers voor jouw gemeente.

Bron: Independer