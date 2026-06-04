Kinderburgemeestersteam spreekt gemeenteraad Oldambt toe over inclusief spelen

WINSCHOTEN – Het kinderburgemeestersteam van Oldambt heeft woensdagavond 3 juni de gemeenteraad toegesproken over een onderwerp dat zij belangrijk vinden: inclusief spelen. Kinderburgemeester Femke Nap en haar team pleitten voor speelplekken waar alle kinderen kunnen meedoen, ongeacht beperking of mogelijkheden.
Sinds september 2025 kent de gemeente Oldambt voor het eerst een kinderburgemeester en een kinderburgemeestersteam. Vijf kinderen hebben zich een schooljaar lang ingezet voor alle kinderen in de gemeente.
Inclusief spelen zichtbaar maken
Om duidelijk te maken wat een inclusieve speelplek nodig heeft, werkte het team samen met een speeltuinontwerper van Donker Design aan een speciaal informatiebord: ‘Spelen voor iedereen’. Dit bord laat zien wat er nodig is om een speelplek toegankelijk en inclusief te maken. Het bord krijgt een plek bij een speeltuin in de gemeente, waar ook enkele ideeën van het kinderburgemeestersteam worden verwerkt.
Toespraak aan de gemeenteraad
Het kinderburgemeestersteam sprak de gemeenteraad toe: “Sommige kinderen kunnen niet overal meedoen, omdat speelplekken niet altijd passen bij wat zij nodig hebben. Daarom vinden wij dat er meer aandacht moet komen voor inclusief spelen.”
Het team overhandigde het informatiebord en een bijbehorende brief aan de burgemeester en de gemeenteraad. In de brief geven de kinderen concrete tips om inclusief spelen in Oldambt mogelijk te maken. Ook roepen ze de gemeenteraad op om de kinderburgemeester en het team actief te betrekken bij plannen voor speelplekken en het ophalen van meningen van andere kinderen. Volgens het team is het belangrijk dat kinderen worden betrokken bij beslissingen die hen raken.
Met hun toespraak en initiatief laat het kinderburgemeestersteam zien hoe waardevol de stem van kinderen is in het vormgeven van een inclusieve en toekomstgerichte gemeente.
Bron en foto’s: Gemeente Oldambt