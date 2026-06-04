DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Toen een 51 jarige bestuurster van een Toyota Yaris gistermiddag om 16.25 uur op de Weenermoorer Straße remde om achteruit een inrit in te rijden, werd dit door een 21 jarige bestuurder van een BMW te laat opgemerkt. Ondanks dat hij probeerde uit te wijken kwam het tot een aanrijding. Hierbij raakte de bestuurster van de Toyota zwaargewond. De bestuurder van de BMW bleef ongedeerd. Beide auto’s raakten beschadigd.
Haren
Tussen vrijdag 29 mei 18.00 uur en zaterdag 30 mei 12.00 uur is ter hoogte van de Hünteler Schleuse in Haren de achterruit van een blauwe VW bus ingeslagen. Getuigen worden verzocht de politie te bellen via 05932/72100.
Papenburg
Bij een ongeval op de Gutshofstraße in Papenburg is gisteren om 21.00 uur een 30 jarige automobiliste zwaargewond geraakt. De vrouw week uit voor een overstekende haas en botste daarbij in de linker berm frontaal tegen een boom. Zij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Haar auto raakte fors beschadigd.