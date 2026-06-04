Livemuziek van Ravi’s Underdogs in bibliotheek Midwolda/Oostwold

OOSTWOLD – In de bibliotheek maken ze kunst en cultuur graag toegankelijk voor iedereen. Daarom organiseren ze ter ere van Wereld Muziek Dag gratis livemuziek in de bibliotheek van Midwolda/Oostwold. Samen de muziek vieren met een gratis optreden van de Groningse indierockband Ravi’s Underdogs.
Wigbert Schulte op zang en gitaar, Marco Kleen op bariton gitaar, Marcel Werkman op bas en Robert Krol op drums nemen je mee op een muzikale reis. Een avontuur dat voert naar Groningse dorpjes, een poppodium in Stad of met de traain noar Sodom. Met hun enthousiasme, energie en plezier beleven we een onvergetelijke middag.
Ravi’s Underdogs betovert je met meeslepende ritmes, vrolijke noten en mysterieuze teksten die tot je verbeelding spreken. Liedjes over jeugdherinneringen, rechtlijnige kanalen en vette klaai. Laat je meevoeren op de klanken van lieflijke melodieën en stampend protest. Ze doen de Groningse taal eer aan met liedjes als Schelpekraaln, Magnolia en Troanendal. Maar ook hun Engelse repertoire is doorspekt met hun Groningse roots. Luister maar eens naar One Line of Vera. Je voeten gaan vanzelf dansen!
Bibliotheek Midwolda/Oostwold Huningaweg 8, 9682 PB Oostwold
vrijdag 19 juni 2026
15.45 – 17.00 uur
Ingezonden door Nicole Briedé programmamedewerker bibliotheken Finsterwolde & Midwolda/Oostwold