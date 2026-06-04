Nieuwe speeltuin in Bellingwolde begint vorm te krijgen

BELLINGWOLDE – Na een lange periode van plannen maken en voorbereidingen treffen is aan de Kastanjelaan een begin gemaakt van de aanleg van een nieuwe speeltuin.
Achter de schermen is de afgelopen jaren door speeltuinvereniging Plan Oost en betrokken dorpsbewoners hard gewerkt om de financiering voor een nieuwe speeltuin rond te krijgen. Er werd een crowdfundingsactie gehouden, het ludieke spel ‘Schijt je Rijk’ gespeeld en er werd geld ingezameld tijdens de kerstmarkt. Daarnaast leverde het verzamelen van lege flessen en blikjes een mooie bijdrage op.
Ook via andere wegen werd steun gevonden. Leden van de Rabobank konden de speeltuinvereniging aanwijzen als begunstigde van de ClubSupport-actie en er werden diverse fondsen aangeschreven. Al deze inspanningen hebben geleid tot een indrukwekkend bedrag van ongeveer 200.000 euro.
De oude speeltuin aan de Zuiderstraat wordt afgebroken. Op die locatie worden in de toekomst woningen gebouwd.
Inmiddels verrijzen aan de Kastanjelaan de eerste speeltoestellen. Bij het ontwerpen van de nieuwe speeltuin is nadrukkelijk geluisterd naar de wensen van de kinderen uit het dorp. Zij gaven onder meer aan graag een pannakooi, basketbalnet, skatebaan, klimtoren, kabelbaan, schommels en een speelhuisje met zandbak te willen. Ook werd aandacht gevraagd voor toegankelijkheid. Zo is de vraag gesteld of de speeltuin geschikt wordt voor kinderen in een rolstoel, zodat echt iedereen kan meedoen.
Binnenkort is Bellingwolde een prachtige, nieuwe speelplek rijker; een project dat laat zien wat er mogelijk is als een buurt samen de schouders eronder zet.
Foto’s: Jan Doornkamp