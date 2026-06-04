Noodopvang Ter Apel verhuist naar Gieten

GIETEN / 2E EXLOËRMOND – De tijdelijke nachtopvang in de Hunsowhal in 2e Exloërmond (gemeente Borger-Odoorn) is vanochtend ten einde gekomen. De estafette van de crisisopvang in de regio loopt nu direct door naar de gemeente Aa en Hunze, die vanaf vanavond opnieuw asielzoekers uit Ter Apel gaat opvangen in sporthal De Goorns in Gieten.
De gemeente Aa en Hunze geeft naar eigen zeggen hiermee gehoor aan een nadrukkelijk verzoek van minister Van den Brink van Asiel en Migratie. Het is niet de eerste keer dat de sporthal in Gieten als noodvoorziening dient, de gemeente ving hier op donderdag 21 mei ook al asielzoekers op en had destijds al aangegeven opnieuw te willen bijspringen als de noodzaak daartoe dwong.
Volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Aa en Hunze is de hernieuwde inzet van de sporthal De Goons een noodzakelijke humanitaire plicht om te voorkomen dat mensen buiten moeten overnachten. “We vinden het belangrijk dat mensen niet in het gras bij het aanmeldcentrum hoeven te slapen”, aldus Hiemstra. Hij benadrukt dat hiermee de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel tijdelijk wordt ontlast, al hoopt de burgemeester wel op een snelle, structurele oplossing vanuit Den Haag.
Voor de organisatie van de opvang in Gieten werkt de gemeente nauw samen met Het Rode Kruis. Het draaiboek voor de komende nachten blijft onveranderd ten opzichte van de eerdere locaties in de regio. De asielzoekers komen pas laat in de avond aan in de sporthal en vertrekken de volgende ochtend weer voor 07.00 uur per bus naar Ter Apel.
Met de overstap naar Gieten krijgt de keten van tijdelijke nachtopvangen in Noord-Nederland opnieuw een vervolg. Nadat achtereenvolgens Stadskanaal, Groningen, Het Hogeland (Warffum) en Borger-Odoorn de deuren openden voor de buitenslapers, neemt Aa en Hunze het stokje nu voor de komende nachten over.