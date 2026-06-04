Op vakantie met je visuele beperking

WINSCHOTEN – Op donderdag 11 juni houdt de Oogvereniging een Oogcafé in Winschoten rond het thema reizen.
Vakantie. Velen kijken er reikhalzend naar uit. Maar hoe gaat dat als je een visuele beperking hebt? Heb je nog iets aan reizen, als je minder of niets ziet? ‘Jawel,’ is het duidelijke antwoord van Geert De Breucker, mede-coördinator van het Oogcafé. Hij is zelf zeer slechtziend en maakt graag culturele reizen. ‘Alleen gebruik ik nu ook mijn andere zintuigen. Zo probeer ik me een beeld te vormen van een vreemd land.’
Praktische informatie
Het Oogcafé wordt tussen 14.00 en 16.00 uur gehouden in De Boschpoort, Het Boschplein 2 in Winschoten.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar groningen@oogvereniging.nl of bellen met 06-49 40 82 30.
Bron: Oogvereniging Groningen