Politie zoekt overvaller tankstation Hoogezand

HOOGEZAND – Donderdagochtend werd rond 06:45 uur een tankstation aan de Industrieweg in Hoogezand overvallen. De verdachte is gevlucht. De politie is een onderzoek gestart en spreekt ter plaatse met getuigen.
Rond 06:45 uur kreeg de politie een melding van een gewapende overval op het tankstation aan de Industrieweg in Hoogezand. Een nog onbekende man heeft hier een medewerkster van het tankstation bedreigd met een vuurwapen of daarop gelijkend voorwerp. Nadat de overvaller een geldbedrag heeft buitgemaakt, is deze te voet gevlucht. Mogelijk is hij daarna op een scooter gestapt. De medewerkster van het tankstation bleef gelukkig ongedeerd, maar is erg geschrokken.
Getuigen gezocht
Het rechercheteam is direct gestart met een onderzoek en spreekt ter plaatse met getuigen. Heeft u iets verdachts gezien en/of gehoord deze donderdagochtend rond 06:45 uur in de omgeving van de Industrieweg in Hoogezand? Of woont u in de omgeving en heeft (deurbel)camerabeelden waar de verdachte mogelijk op staat? Bel dan 0800-6070 of neem contact op via de mogelijkheden onderaan deze pagina. Anoniem tippen kan ook, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.
Bron: Politie Groningen