Regen en onweer krijgen de wandelaars niet klein bij de Avondvierdaagse in Vlagtwedde, zij krijgen een prachtige regenboog als beloning

Foto: Geert Smit
- Geert Smit - Gemeente Westerwolde

VLAGTWEDDE – Regen en onweer krijgen de wandelaars niet klein bij de Avondvierdaagse in Vlagtwedde, zij krijgen een prachtige regenboog als beloning

De donderdag van de Avondvierdaagse in Vlagtwedde was er eentje met echte donder en stevige buien aan het eind.
Toch had dat geen invloed op het enthousiasme van de deelnemers, zij genoten volop van de prachtige omgeving van de route deze avond, het ging door Ter Wupping, het bijzonder mooi gebied in de driehoek Wedde, Vlagtwedde en Onstwedde.

De route van vrijdag gaat door het dorp Vlagtwedde en zal om 19.00 uur starten bij Partycentrum Rendering , de stoet zal om 18.45 uur worden opgesteld, tegen half acht wordt de stoet weer verwacht bij het startpunt.

Foto’s: Geert Smit

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