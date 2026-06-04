Regen en onweer krijgen de wandelaars niet klein bij de Avondvierdaagse in Vlagtwedde, zij krijgen een prachtige regenboog als beloning

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 4 juni 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIIGE DAG | VOORLOPIG AFWISSELEND

De bewolking zal vandaag overheersen en maar af en toe zon toelaten, maar de lucht is onstabiel en het wordt daardoor buiig. Zeker vanmiddag is het onbestendig met vaak een flinke regenbui, en er is kans op onweer en windvlagen tot ca. 50 km/uur. Vanavond is het wat droger met nog een enkele regenbui maar ook iets meer opklaringen. De maximumtemperatuur is 17 graden en er staat -naast de windvlagen- een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5.

Vannacht is het droog, maar morgenochtend neemt de kans op een bui toe en ook morgenmiddag vallen er verspreid een paar buien. Maximum morgen ca. 18 graden en windkracht 3 tot 4. Morgenavond is het droog en dan wordt het vrij helder.

Zaterdag begint daarna ook droog met mooie zonnige perioden, later is er meer bewolking en ‘s avonds is er kans op een bui. Maximum zaterdag rond 21 graden. Zondag is er juist ‘s ochtends kans op een bui en dan klaart het later op de dag op. Ná het weekend is het ook licht wisselvallig maar maandag zou het lang droog en vrij zonnig moeten zijn. Maximum begin volgende week van 19 tot 23 graden, later in de week wordt het mogelijk warmer.