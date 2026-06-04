TC Nieuwe Pekela grijpt winst in Strijd om Pekels Goud 2026 na spannende strijd

PEKELA – Met een indrukwekkende score van 321 punten heeft TC Nieuwe Pekela de editie van de Strijd om Pekels Goud 2026 gewonnen. De uitslag werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens een sfeervolle prijsuitreiking, waarmee een einde kwam aan een week vol spanning na de quizavond van afgelopen vrijdag.

Aan deze editie namen acht teams deel: TC Nieuwe Pekela, WSS, BC Pluumke, In Solidum, De Spilletjes, Excelsiorretjes, Last Minute en Klaboesterbeern. Tijdens de Strijd om Pekels Goud kregen de deelnemers uiteenlopende opdrachten voorgeschoteld waarbij kennis, creativiteit, samenwerking en doorzettingsvermogen op de proef werden gesteld. Maar bovenal stond een gezellige avond voor alle deelnemers centraal.

De prijsuitreiking begon met een warm welkom voor de aanwezigen, die onder het genot van koffie of thee en een gebakje nog eens konden nagenieten van de afgelopen editie. Op een groot scherm werden foto’s en filmpjes vertoond die door zowel de deelnemende teams als de organisatie waren gemaakt. De beelden zorgden voor veel herkenning en onderstreepten nogmaals de gezellige sfeer die het evenement kenmerkt.

Namens de organisatie keek Martin Wiekens kort terug op de geslaagde editie. Hij sprak zijn waardering uit voor de grote inzet van alle deelnemers en bedankte iedereen die had bijgedragen aan het succes van het evenement. Vervolgens brak het moment aan waar alle teams naar hadden uitgekeken: de bekendmaking van de einduitslag.

Met 321 punten bleek TC Nieuwe Pekela uiteindelijk de sterkste van het deelnemersveld. De overwinning kwam echter niet zonder strijd, want WSS volgde op korte afstand met 310 punten. BC Pluumke eindigde met 256 punten op de derde plaats.

Einduitslag Strijd om Pekels Goud 2026

TC Nieuwe Pekela – 321 punten

WSS – 310 punten

BC Pluumke – 256 punten

In Solidum – 252 punten

De Spilletjes – 238 punten

Excelsiorretjes – 201 punten

Last Minute – 198 punten

Klaboesterbeern – 121 punten

Onder luid applaus nam het winnende team de wisselbeker en medailles in ontvangst. Daarmee werd een succesvolle editie afgesloten waarin alle teams hebben laten zien over veel kennis, creativiteit en enthousiasme te beschikken.

Ook de overige deelnemers werden in het zonnetje gezet. Met name Last Minute en Klaboesterbeern kregen complimenten voor hun inzet met een relatief klein aantal teamleden. Klaboesterbeern ontving daarnaast de traditionele rode lantaarn, maar werd ook geprezen voor hun inzet en sportiviteit.

Mooiste referentie – Team De Spilletjes

Tijdens de prijsuitreiking werd ook de prijs voor de mooiste referentie uitgereikt. Deze ging naar Team De Spilletjes, die met hun creatieve en sfeervolle verslag veel indruk maakten:

Referentie Strijd om Pekels Goud 2026 – Team De Spilletjes

Tijdens onze strijd om Pekels Goud beleefden wij een avontuur dat we nooit zullen vergeten. Gewapend met een schatkaart, een zaklamp en veel enthousiasme gingen we op zoek naar de verborgen schatten van Pekela.

Onderweg kwamen we mysterieuze aanwijzingen tegen die verstopt waren tussen oude molens, bruggen en bijzondere plekken in het dorp. Elke opdracht bracht ons dichter bij elkaar als team. Soms moesten we goed samenwerken, soms juist slim nadenken. Het voelde alsof we echte schatzoekers waren uit een spannend verhaal. Vooral het zoeken naar de gouden aanwijzingen gaf ons het gevoel dat overal in Pekela een geheim verborgen lag.

Wat dit avontuur zo bijzonder maakte was niet alleen de zoektocht naar goud, maar ook de ontdekking van de mooie verhalen en plekken. We leerden dat de grootste schat niet altijd van goud hoeft te zijn. Vriendschap, plezier en samenwerken zijn misschien wel veel waardevoller.

Dankzij de Strijd om Pekels Goud hebben wij herinneringen gemaakt die nog lang zullen schitteren als een echte gouden schat.

Daarnaast werden ook diverse extra prijzen uitgereikt:

De kaartjes voor Tenaxx gingen naar De Spilletjes voor de mooiste kleurplaat.

De kaartjes voor Tropiqua werden gewonnen door Excelsiorretjes vanwege hun tomeloze inzet bij het schatgraven en de modeshow.

De kaartjes voor Rock-On werden als aanmoedigingsprijs toegekend aan Klaboesterbeern.

De organisatie sprak haar dank uit aan alle vrijwilligers en sponsoren die het evenement mogelijk maakten. Dankzij hun inzet kon opnieuw een geslaagde editie van de Strijd om Pekels Goud worden georganiseerd.

Met de prijsuitreiking kwam een einde aan een succesvolle editie, die inmiddels een vaste plaats heeft binnen het verenigings- en dorpsleven van Pekela. De organisatie kijkt al vooruit naar de volgende editie op vrijdag 28 mei 2027 en hoopt dan nog meer teams te verwelkomen.

Freddy Stötefalk