Tentoonstelling met Velser aardewerk in Museum Goedewaagen Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN – Op zondag 14 juni wordt bij Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen de tentoonstelling ‘Velser aardewerk 1920-1932’ geopend.
De expositie wordt officieel geopend door Frans Leidelmeijer, expert op het gebied van de vroeg twintigste-eeuwse stijlen zoals de Nieuwe Kunst, de Nederlandse variant van de Art Nouveau, Art Deco, de Amsterdamse School, De Stijl en het functionalisme. Met unieke bruiklenen en zeldzame Art Deco-objecten uit de jaren 1920–1932 biedt de tentoonstelling een bijzonder overzicht van een korte maar uiterst vernieuwende periode binnen de Nederlandse keramiek.
Aanvang 14.00 uur
Locatie: Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen, Glaslaan 29
Aanmelden: mail@museumgoedewaagen.nl
https://www.museumgoedewaagen.nl
Bron: Friggo Visser