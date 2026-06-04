VKSO, orkest van de Veenkoloniën, brengt Ode aan Ede

- Catharina Glazenburg - Gemeente Oldambt

WINSCHOTEN – Het wordt gegarandeerd een onvergetelijke middag op zondag 7 juni a.s. in De Klinker, met evergreens van Grunneger icoon Ede Staal. Vele bekende songs van Ede worden uitgevoerd door het VKSO, orkest van de Veenkoloniën, o.l.v. dirigent Lubertus Leutscher, vocaal vertolkt door de veelgevraagde Groningse streektaalzangers Wia Buze en Erwin de Vries.

Iconiche songs van Ede Staal worden afgewisseld met feelgood klassiekers en legendarische filmmuziek. Een middag vol herkenning, tijdloze favorieten maar bovenal eindeloos LIVE genieten!

Al dit moois kunt u zien en horen in Cultuurhuis De Klinker op 7 juni a.s. om 14.00 uur

Voor info www.vkso.nl/concertagenda/

PROGRAMMA:

The Arrival of the Queen of Sheba – G.F. Händel

• Credo – Mien bestoan – Ede Staal   arr. Hans van der Heide

• De Hoaven van Delfziel – Ede Staal   arr. Gijs Philip van Schaik

• Help Me Through The Night – Ede Staal   arr. Menno Bosgra

• ’t Hogelaand – Ede Staal   arr. Hans van der Heide

• Deel 1 uit symfonie no.8 – A. Dvorák

• Vrouger – Ede Staal   arr. Henk Meutgeert

PAUZE

• Het Is Nog Nooit Zo Donker West – Ede Staal   arr. Henk Meutgeert

• Harry’s Wondrous World – J. Williams

• As Vaaier Woorden – Ede Staal   arr. Wouter de Koning

• When The Waves Are To High – Ede Staal  arr. Henk Meutgeert

• Across The Stars – J. Williams

• Geef Mie Dien Blues – Ede Staal   arr. Henk Meutgeert

• Mien Toentje – Ede Staal   arr. Wouter de Koning

Bron: Helma Leutscher

Foto’s: Henk Drenth

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