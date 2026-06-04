VKSO, orkest van de Veenkoloniën, brengt Ode aan Ede

WINSCHOTEN – Het wordt gegarandeerd een onvergetelijke middag op zondag 7 juni a.s. in De Klinker, met evergreens van Grunneger icoon Ede Staal. Vele bekende songs van Ede worden uitgevoerd door het VKSO, orkest van de Veenkoloniën, o.l.v. dirigent Lubertus Leutscher, vocaal vertolkt door de veelgevraagde Groningse streektaalzangers Wia Buze en Erwin de Vries.
Iconiche songs van Ede Staal worden afgewisseld met feelgood klassiekers en legendarische filmmuziek. Een middag vol herkenning, tijdloze favorieten maar bovenal eindeloos LIVE genieten!
Al dit moois kunt u zien en horen in Cultuurhuis De Klinker op 7 juni a.s. om 14.00 uur
Voor info www.vkso.nl/concertagenda/
PROGRAMMA:
The Arrival of the Queen of Sheba – G.F. Händel
• Credo – Mien bestoan – Ede Staal arr. Hans van der Heide
• De Hoaven van Delfziel – Ede Staal arr. Gijs Philip van Schaik
• Help Me Through The Night – Ede Staal arr. Menno Bosgra
• ’t Hogelaand – Ede Staal arr. Hans van der Heide
• Deel 1 uit symfonie no.8 – A. Dvorák
• Vrouger – Ede Staal arr. Henk Meutgeert
PAUZE
• Het Is Nog Nooit Zo Donker West – Ede Staal arr. Henk Meutgeert
• Harry’s Wondrous World – J. Williams
• As Vaaier Woorden – Ede Staal arr. Wouter de Koning
• When The Waves Are To High – Ede Staal arr. Henk Meutgeert
• Across The Stars – J. Williams
• Geef Mie Dien Blues – Ede Staal arr. Henk Meutgeert
• Mien Toentje – Ede Staal arr. Wouter de Koning
Bron: Helma Leutscher
Foto’s: Henk Drenth