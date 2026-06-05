Mini-pianoconcerten en exposities tijdens Kerkenpad in kerkje Oudeschans

OUDESCHANS – Aanstaande zaterdag 6 juni is er in het kader van KerkenPadOostGroningen drie keer een mini-pianoconcert in Oudeschans. Het is een concert van 20 minuten.
Aan de piano de 22-jarige Zdenek Koning uit Winschoten; hij speelt door hem zelf gecomponeerd werk om 11 uur, om 13 uur en om 15 uur.
Daarnaast zijn er een tweetal exposities:
1. portrettengalerij “Oudeschanskers en hun passie” met foto’s van Reina Sandee;
2. tekeningen van leerlingen van obs de Wiekslag in Blijham; deze tekeningen zijn gemaakt, nadat de leerlingen in ’t garnizoenskerkje de muziekvertelling De Toverfluit van Mozart hadden horen spelen door de musici van Salon Zauberflöte.
Heeft u tijd en zin: u bent van harte welkom om (een van) de concertjes bij te wonen.
Marian Kiewiet en Ruud Hemmen