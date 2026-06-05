Cheque voor Stichting Dorpskrant Midwolda-Oostwold

OOSTWOLD – Tijdens de feestelijke opening van de expositie “10 jaar Nieuwe Tam Tam”, op donderdag 4 juni in de bibliotheek van Midwolda/Oostwold, heeft Jacqueline Barentsen namens het STILO Fonds een cheque uitgereikt aan Kurt Hartman, de penningmeester van de Stichting Dorpskrant Midwolda-Oostwold.
Het STILO Fonds ( stichting Stimulering Leefbaarheid Oldambt) subsidieert initiatieven die de leefbaarheid in de gemeente Oldambt bevorderen. De stichting is in 2022 opgericht. Het initiatief is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit Nationaal Programma Groningen (NPG). STILO wordt gedragen door vrijwilligers, inwoners van de gemeente, die gezamenlijk de leefbaarheid, gezondheid en brede welvaart willen stimuleren.
De Nieuwe Tam Tam is de dorpskrant van en over Midwolda en Oostwold, uitgegeven vanaf juni 2016. De bijdrage wordt gebruikt om de tentoonstelling ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de dorpskrant in te richten.
Bron: Ineke Essing,, Secretaris bestuur STILO Fonds