D’irish Folk brengt Ierse pub sfeer naar KleinKunstTheater Holte

HOLTE, ONSTWEDDE – Op zaterdag 20 juni verandert KleinKunstTheater Holte in een gezellige Ierse pub wanneer de Drentse folkband D’irish Folk het podium betreedt. Met opzwepende muziek, warme samenzang en een flinke dosis gezelligheid belooft het een avond te worden vol sfeer, nostalgie en Keltische energie.
D’irish Folk bestaat uit vijf bevlogen muzikanten uit Drenthe die hun liefde voor Ierse en Schotse folk delen met het publiek. De naam van de band is een speelse samenvoeging van Drenthe en Irish en weerspiegelt precies wat de groep brengt: authentieke Keltische folk met een eigen karakter en een knipoog naar de Nederlandse roots.
Bezoekers kunnen zich verheugen op een gevarieerd repertoire met bekende klassiekers als Whiskey in the Jar, The Wild Rover en Caledonia, aangevuld met energieke pub-anthems van onder meer The Dubliners, The Pogues en Dropkick Murphys. De combinatie van meerstemmige zang, authentieke instrumenten en meeslepende arrangementen zorgt voor een onvervalste folk beleving.
Sinds 2019 trekt D’irish Folk het land door. De band onderscheidt zich niet alleen door muzikaliteit, maar ook door humor, passie en een aanstekelijk enthousiasme. Een van de mooiste complimenten die de muzikanten ooit ontvingen, kwam van Ierse bezoekers zelf: “You are more Irish than the Irish.”
Tijdens het concert in KleinKunstTheater Holte staat het publiek centraal. Meezingen, meeklappen en zelfs een dansje wagen wordt nadrukkelijk aangemoedigd. Wie liever achterover leunt en geniet van de verhalen achter de muziek, komt eveneens aan zijn trekken.
Voor liefhebbers van Ierse en Schotse folk is dit een avond die niet gemist mag worden. D’irish Folk brengt het echte pub gevoel naar Holte: warm, vrolijk, een tikje ondeugend en vooral onvergetelijk.
KleinkunstTheater Holte, Holte 58 Onstwedde
Aanvang 20.00 uur
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Bron: Janneke Eefsting Holwerda, KleinKunstTheater Holte