Dorpsbelangenvereniging Drieborg organiseert de Ede Staal voorstelling “Het onbekende Credo van Ede”

DRIEBORG – Dorpsbelangenvereniging Drieborg organiseert op vrijdag 12 juni a.s. de Ede Staal voorstelling “Het onbekende Credo van Ede”. Aanvang 20.00 uur.
Free Westerhof, o.a. bekend van het FC Groningenlied “We gaan naar voetbal” en Bob Heidema, zanger van de Stroatklinkers nemen ons mee in het leven en de muziek van Ede Staal. Free vertelt over Ede’s leven en Bob zal bekend en onbekend werk van Ede ten gehore brengen.
De avond zal plaatsvinden in Buurthuis “Noorderlicht”, Oudedijk 8a te Drieborg.
Opgave graag via het mailadres van dorpsbelangen: dorpsbelangendrieborg@outlook.com, opgave mag ook via de secretaresse 06 – 10280566.
Bron: Janet Leeuwma, secr Dorpsbelangen Drieborg