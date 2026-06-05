Gemeente Veendam sluit 2025 af met positief resultaat

VEENDAM – De Jaarstukken 2025 laten zien dat de gemeente Veendam het jaar 2025 afsluit met een positief resultaat van afgerond € 3,6 miljoen. Dit is vooral te danken aan incidentele meevallers. De jaarstukken worden op maandag 29 juni 2026 behandeld in de gemeenteraad.
Uitgevoerde ambities
In de afgelopen periode is ingezet op het sluiten van de Regio Deal II Oost-Groningen tussen Rijk en regio. Daarnaast is een vervolg gegeven aan het verduurzamings- en uitbreidingsonderzoek van Tropiqua. Ook is gewerkt aan de doorontwikkeling van het concept “Welzijn op recept”. Op het gebied van wonen en ruimtelijke ontwikkeling is ingezet op de uitvoering van de woonvisie, het op de markt brengen van betaalbare koopwoningen (Golfkop), en is gestart met de voorbereiding van de herinrichting van het centrum en Dallen III.
Daarnaast is uitvoering gegeven aan het Mobiliteitsplan 2022–2030. Op sociaal-maatschappelijk terrein is de Week tegen Eenzaamheid georganiseerd. Het beleidsplan schuldhulpverlening 2026–2030 is verder uitgewerkt en de samenwerking met JEP is versterkt.
Positief resultaat
Wethouder Henk Jan Schmaal: ‘’Een deel van het positieve resultaat 2025 betreft resterende middelen die in 2025 voor specifieke activiteiten beschikbaar zijn gesteld, maar die nog niet (volledig) zijn afgerond. Deze middelen,€ 3,1 miljoen, dienen beschikbaar te blijven om de activiteiten af te kunnen ronden. Het overige deel van het voordelig saldo, ca. € 500.000, is vooral toe te schrijven aan een aantal incidentele meevallers.”
Zorgen over aanhoudende onzekerheid rijksbeleid
De financiële positie blijft omgeven door onzekerheden. Er is nog geen duidelijkheid vanuit het Rijk over de compensatie van de kosten voor jeugdzorg en ook de effecten van de nieuwe verdelingssystematiek binnen het gemeentefonds zijn nog niet opgelost. Omdat aanvullende middelen op korte termijn niet waarschijnlijk zijn, is het noodzakelijk rekening te houden met beperkte financiële ruimte. Dit vraagt de komende jaren om scherpe keuzes binnen de beschikbare budgetten.
Bron: Gemeente Veendam