Historische waterpomp Oudeschans wint Groninger Waterwedstrijd

OUDESCHANS – Het idee om de historische waterpomp in het dorp weer werkend te maken en te gebruiken als duurzame waterbron levert Stichting Vesting Oudeschans de winst op in de Groninger Waterwedstrijd. Tijdens deze wedstrijd werden inwoners uitgedaagd om met ideeën te komen voor oplossingen voor wateruitdagingen, zoals droogte, wateroverlast en waterkwaliteit.
De Groninger Waterwedstrijd was onderdeel van de campagne Leven met Water (25 april tot en met 8 mei 2026), een initiatief van de provincie Groningen, Waterbedrijf Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s en Waterschap Noorderzijlvest. De campagne had als doel het waterbewustzijn te vergroten en inwoners te laten zien welke rol zij zelf kunnen spelen in het omgaan met water.
Slim hergebruik van regenwater
Het winnende idee is ingezonden door Renske Lambeck namens Stichting Vesting Oudeschans. Op het dorpsplein staat een historische Norton-waterpomp die al sinds 1967 niet meer in gebruik is. Het plan is om deze pomp opnieuw te laten werken door regenwater op te vangen en beschikbaar te maken voor dorpsbewoners om bloemen, planten en bomen in de, aan het dorpsplein grenzende, tuinen water te geven.
De jury, bestaande uit waterexperts van de betrokken organisaties en een projectmedewerker van Landschapsbeheer Groningen, waardeerde het idee vanwege de combinatie van duurzaam watergebruik, behoud van erfgoed en de sociale meerwaarde voor het dorp.
Waardering voor betrokkenheid inwoners
Gedeputeerde Siersema reikte de prijs uit en sprak haar waardering uit voor alle inzendingen. Zij benadrukt het belang van waterbewustzijn en de rol van inwoners: “Inwoners leveren een belangrijke bijdrage aan het omgaan met water. Deze wedstrijd laat zien hoe creativiteit en betrokkenheid samenkomen in een oplossing die zowel praktisch als verbindend is. Ook de andere inzendingen lieten slimme en creatieve oplossingen zien om water schoon te houden, kinderen meer te leren over de waarde van water of watertekorten tegen te gaan.”.
De prijs bestaat uit een gezamenlijk onderzoek met Landschapsbeheer Groningen naar de mogelijkheden om het idee verder uit te werken. De provincie Groningen ondersteunt hierbij.
Ook bekijken de partners waar ze eventueel kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van de andere ingezonden ideeën.
Bron: Provincie Groningen
Foto’s: Jan Glazenburg