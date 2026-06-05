Hoogspanningsstation Zuid-Groningen later in gebruik: besparing van 30 miljoen euro

TER APELKANAAL – TenneT neemt hoogspanningsstation Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal in april 2027 in gebruik in plaats van december 2026. Door de aansluiting van de hoogspanningslijnen te verplaatsen van het einde van dit jaar naar maart 2027, bespaart TenneT ongeveer 30 miljoen euro aan maatschappelijke kosten (belastinggeld).
Geen gevolgen voor de stroomvoorziening
De latere ingebruikname heeft geen gevolgen de stroomvoorziening in de regio. Ook netbeheerder Enexis heeft aangegeven dat de latere aansluiting geen probleem is. De aansluiting tussen TenneT en Enexis stond al voor maart 2027 gepland. De bouw van het station loopt gewoon volgens planning door. Alleen het moment waarop het station onder spanning komt, verschuift naar een later moment.
Waarom deze besparing mogelijk is
Tijdens de aansluiting van de hoogspanningslijnen moeten delen van het elektriciteitsnet tijdelijk worden uitgeschakeld. Daardoor kunnen elektriciteitscentrales tijdelijk minder stroom opwekken. TenneT moet die kosten vergoeden. In maart zijn die kosten veel lager dan in de winter. Daarom levert deze verschuiving een grote besparing op van 30 miljoen euro.
Regio blijft voorzien van stroom
Tijdens de werkzaamheden blijft de regio gewoon stroom houden. Er loopt namelijk tijdelijk een extra lijn langs het nieuwe hoogspanningsstation die de stroomvoorziening overneemt.
Dag van de Bouw
Op 20 juni is de laatste Dag van de Bouw op dit hoogspanningsstation. Dit wordt georganiseerd door hoofdaannemer Omexom, TenneT, BAM Infra en Enexis.
Meer info: Informatie Dag van de Bouw
Bron: Marco Bos