DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Surwold/Hilkenbrook GPS apparatuur gestolen
Tussen 3 juni 18.00 en 4 juni 07.30 uur is uit een schuur bij een landbouwbedrijf aan de Schleusenstraße in Surwold GPS apparatuur gestolen. De dieven demonteerden een op het dak van een tractor gemonteerde GPS ontvanger en het bijbehorende apparatuur uit de cabine. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.
Op 3 juni is tussen 00.30 en 05.30 uur bij een agrarisch bedrijf aan de Hauptstraße in Hilkenbrook GPS apparatuur gestolen. Dit werd bij twee tractoren gedemonteerd. Zowel het apparatuur op de daken van de machines als uit de cabines werd meegenomen. Het betreft GPS apparatuur van het merk John Deere StarFire 6000.
Getuigen worden verzocht de plaatselijke politie te bellen
Meppen
Bij een ongeval op de B402 bij Meppen is gistermiddag om 12.10 uur een 69 jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt. Volgens de eerste bevindingen reed de man in een Ford Kuga, met daarachter een caravan, op de invoegstrook van de B402. Hij wilde keren om zijn reis naar Nederland voort te zetten. Daarbij zag hij kennelijk een vrachtwagencombinatie, bestuurd door een 30-jarige man, over het hoofd. De caravan en de vrachtwagencombinatie botsten.
De 69-jarige bestuurder zat vast in zijn voertuig en liep levensbedreigende verwondingen op. Zijn 68-jarige vrouwelijke passagier raakte ernstig gewond. Beiden werden na eerste medische hulp ter plaatse naar het ziekenhuis gebracht. De 30-jarige chauffeur van de vrachtwagencombinatie bleef ongedeerd.
De B402-snelweg moest tot ongeveer 18:15 uur volledig worden afgesloten voor de reddings-, bergings- en opruimwerkzaamheden, evenals voor het onderzoek naar het ongeval. Naast de brandweer met ongeveer 20 manschappen waren er twee ambulances en een reddingshelikopter ter plaatse.