Opname kerkdienst vanuit Baptisten gemeente “De Wegwijzer” in Vriescheloo te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 7 juni zenden we een opname van zondag 31 mei vanuit de Baptisten gemeente “De Wegwijzer” in Vriescheloo uit.
Voorganger: dhr. Herwijnen
Schriftlezing: Jesaja 40
Thema: “Troost”
Medewerking: muziekgroep God’s Army
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 7 juni uitgezonden en maandagavond 8 juni om 22:00 uur herhaald.
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