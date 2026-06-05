Opname kerkdienst vanuit Baptisten gemeente “De Wegwijzer” in Vriescheloo te beluisteren bij RTV Westerwolde

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Radio Westerwolde

RTV WESTERWOLDE –  RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 7 juni zenden we een opname van zondag 31 mei vanuit de Baptisten gemeente “De Wegwijzer” in Vriescheloo uit.

Voorganger: dhr. Herwijnen

Schriftlezing: Jesaja 40

Thema: “Troost”

Medewerking: muziekgroep God’s Army

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 7 juni uitgezonden en maandagavond 8 juni om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.