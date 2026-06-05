Rotary Club Winschoten kijkt terug op geslaagde End Plastic Soup dag!

WINSCHOTEN – Rotary Club Winschoten kijkt met grote tevredenheid terug op de succesvolle End Plastic Soup Dag die donderdag plaatsvond in Blauwestad. Voor maar liefst 309 leerlingen van het tweede leerjaar van het Dollard College organiseerde de Rotary Club Winschoten een inspirerende en leerzame dag die volledig in het teken stond van schoon water, duurzaamheid en de strijd tegen plasticvervuiling.
De dag begon bijzonder, met een speciale gastlezing van astronaut André Kuipers, die de
leerlingen meenam in zijn ervaringen vanuit de ruimte en het belang van zorg voor onze planeet
nog eens krachtig onderstreepte.
Vervolgens hadden alle leerlingen een gevarieerd en creatief programma met tien verschillende
activiteiten waarmee de leerlingen op een actieve en positieve manier bewust werden gemaakt van de gevolgen van plastic afval voor natuur, water en milieu. “Ondanks dat er af en toe een goede bui op de leerlingen viel deden de leerlingen enthousiast met alle activiteiten mee en kijken we zeker terug op een geslaagde dag”, aldus Freerk Potze die een van de organisatoren was van deze dag. “Wij hopen dat de leerlingen de boodschap van deze dag, bewust omgaan met plastic en zorg dragen voor onze leefomgeving, meenemen.” Samen met heel veel sponsoringen door bedrijven in Oldambt hebben we dit kunnen organiseren, het is natuurlijk fantastisch als zoveel Oldambsters zich hier belangeloos voor hebben ingezet. Ook dat is een mooie boodschap van deze dag”.
Rotary Club Winschoten