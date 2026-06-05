Scooters botsen in Veendam, één persoon gewond

VEENDAM – Op de Adriaan Tripweg in Veendam zijn donderdagmiddag door een nog onbekende oorzaak twee scooters met elkaar in botsing gekomen.
Hulpdiensten werden gealarmeerd en kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen. Bij het ongeval raakte voor zover bekend één persoon gewond. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancemedewerkers. De politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval.
Het verkeer ondervond enige hinder van het ongeval.
Bron: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie