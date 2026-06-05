Spectaculaire Interserie debuteert op JACK’S Casino Racing Day

ASSEN – JACK’S Casino Racing Day, het grootste gecombineerde auto-, motor- en kart-evenement van Europa, voegt een gloednieuwe raceklasse toe aan het gevarieerde programma: de Interserie. Met iconische F1-auto’s en high-end single-seaters uit de F2 en Indycars belooft de aanstaande editie van The Racing Day op 31 juli en 1 en 2 augustus op TT Circuit Assen spectaculairder te zijn dan ooit.

De Interserie is een fantastische aanvulling op het al indrukwekkende programma van JACK’S Casino Racing Day. Echte Formule 1-auto’s, aangedreven door brullende V8- en V10-motoren, nemen binnenkort hun plek in op het legendarische asfalt van de “Cathedral of Speed”. Authentiek racegeruid, hoge snelheden en spectaculaire races — dat is wat de Interserie toevoegt aan het bomvolle programma van JACK’S Casino Racing Day.

Dankzij deze toevoeging komt de Interserie in augustus niet één maar twee keer in actie op het TT Circuit Assen. Naast JACK’S Casino Racing Day staat de nieuwe klasse ook op het programma van de TABAC Classic GP van 28 tot en met 30 augustus, eveneens op TT Circuit. Voor liefhebbers van historische motorsport en Formule 1 is augustus een maand om in de agenda te omcirkelen.

JACK’S Casino Racing Day wordt georganiseerd door LDP International. Lee van Dam, CEO — LDP: “Met de komst van de Interserie naar The Racing Day versterken we het programma van het evenement. We vernamen onlangs dat de BossGP-klasse niet het deelnemersveld naar Assen kon brengen dat ons publiek naar onze mening verdient. Om die reden is besloten de Interserie aan de start te laten verschijnen bij het grootste gecombineerde motorsportevenement van Europa. We verwachten een sterk en gevarieerd deelnemersveld met verschillende single-seaters, waaronder meerdere F1-auto’s, op de grid van TT Circuit!”

Over de Interserie

De Interserie brengt indrukwekkende Formule 1-auto’s en hoogwaardige single-seaters naar het circuit. Op de grid staan V8- en V10-aangedreven F1-auto’s van constructeurs als Sauber en Toro Rosso, naast single-seaters uit de Formule 2, Indycar, GP2 en World Series V8. De klasse geldt als een van de snelste single-seaterklassen van Europa.

Markus Lehmann, CEO Interserie: “We zijn enorm enthousiast om onze raceserie te koppelen aan een van de grootste evenementen van Nederland. Onze rijders en teams verheugen zich erop hun debuut te maken voor duizenden fans op de volgepakte tribunes in Assen. Racefans mogen een geweldige variatie aan authentieke, hightech racewagens verwachten — en daar horen uiteraard ook meerdere F1-auto’s bij die zullen racen tijdens JACK’S Casino Racing Day.”

Of je nu een gepassioneerde Formule 1-fan bent of gewoon wil genieten van een spectaculair raceweekend met het geluid van racewagens op volle toeren, de Interserie wordt ongetwijfeld een van de vele hoogtepunten van JACK’S Casino Racing Day op 31 juli en 1 en 2 augustus 2026.

Kijk voor meer informatie op: jackscasinoracingday.nl

Bron: JACK’S Casino Racing Day