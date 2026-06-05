Start bouw Stichting Woonhof Sellingen na vergunningverlening

SELLINGEN – Na een lange stilte laat het bestuur van de Stichting Woonhof Sellingen van zich horen met goed nieuws. Herman Weinans, Bouwie Huiting en Nelleke Dragt laten weten dat na een lange aanloopperiode op 20 mei j.l. met volledige steun van de gemeenteraad goedkeuring is gegeven voor de bouw van het woonproject Woonhof Sellingen.
Met de vergunningverlening door de gemeente is een belangrijke stap gezet, de bouw van een nieuw woonproject kan van start gaan. Het project was en is ontwikkeld als antwoord op veranderingen in de samenleving en de groeiende behoefte aan passende huisvesting voor verschillende doelgroepen, waaronder starters, gezinnen en senioren. In de afgelopen periode is het bestuur terughoudend geweest voor wat betreft de informatievoorziening omdat er weinig te melden viel maar ook om geen valse verwachtingen te wekken. Nu alle benodigde procedures zorgvuldig zijn doorlopen, is het moment aangebroken waarop het woonproject daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Na de bouwvakvakantie gaat er gestart worden met de infrastructuur en in het laatste kwartaal 2026 zal duidelijk worden hoe het proces van verkoop en verhuur zal gaan verlopen.
Nog steeds omvat het bouwproject in totaal 21 woningen: 8 sociale huurwoningen, 4 kwadrantkoopwoningen en 9 geschakelde koopwoningen. De locatie ligt tussen de Torenstraat, Korteweg, Breetuinenweg en de Dorpsstraat. Er komt een gemeenschappelijke ruimte waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Ook wordt een gezamenlijke tuin aangelegd, die door de bewoners samen zal worden onderhouden. Daarmee biedt het plan niet alleen nieuwe woningen, maar ook ruimte voor ontmoeting, betrokkenheid en noaberschap. De gemeenschappelijke voorzieningen zijn niet alleen praktisch van aard, maar vormen ook een belangrijke basis voor verbinding en samenleven.
Met de start van de bouw wordt een nieuwe fase ingeluid. Het project levert een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp en aan een gevarieerd woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners. De komende periode zal zichtbaar worden hoe dit plan stap voor stap werkelijkheid wordt en gaat bijdragen aan de vernieuwing van het hart van het mooie Sellingen.
Bron en foto’s: Nelleke Dragt