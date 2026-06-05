Studenten Academie Minerva maken tentoonstelling voor FPC Mesdag in Groningen

GRONINGEN – Sinds 2005 werd er in een gebouwdeel van het FPC Mesdag een semipermanente expositie van Academie Minerva studenten getoond. Na ruim twintig jaar was het tijd voor wat nieuws. Daarom zijn 12 studenten van de opleiding Autonome Beeldende Kunst aan de slag gegaan met het maken van nieuw werk en het creëren van een nieuwe tentoonstelling.
De tentoonstelling is onderdeel van een samenwerking tussen Mesdag en de kunstacademie en de werken worden voor een periode van twee jaar geëxposeerd. De samenwerking vindt plaats binnen het vak Professional Practice waar tweedejaars studenten van de opleiding Autonome Beeldende Kunst samenwerken met externe partners aan onderzoeks- en ontwerpprojecten in de praktijk.
De opdracht die de studenten meekregen was dat het werk prikkelend mag zijn voor de omgeving en dynamiek en levendigheid in een klinische omgeving mag brengen. De semipermanente tentoonstelling met de titel ‘peace of mind’ is te zien in twee gangen van de kliniek op een centrale plek. Omdat de Mesdag een gesloten tbs-kliniek is, is het werk enkel te bekijken door medewerkers en patiënten van de kliniek.
Donderdag 4 juni was de officiële opening met de studenten en medewerkers van Mesdag en Academie Minerva. Het was bijzonder om te zien hoe de werken passen op de gekleurde muren van FPC Mesdag. De studenten lichtten het verhaal achter het werk toe wat bij veel was ontstaan uit de gedachte wat bij hen zorgde voor ‘peace of mind’.
De studenten die hebben meegewerkt zijn: Alexander Aprilov, Email Thomese, Isa Holzhausen, Lennart Smit, Jay Zuidhof, Hélios, Nathalie Mariel, Marios Michaelides, Coya Mc Gregor, Kyra van der Schaaf, Simon Scharlinger, Luuk Huizing.
Bron en foto’s: Academie Minerva