TAMOIL Internationale Grasbaanraces Loppersum op 13 juni

LOPPERSUM – Op 13 juni vinden in Loppersum de jaarlijkse TAMOIL Grasbaanraces plaats.



Doordat de bakkeniste Sandra Mollema van zijspanteam Kregel besloot te stoppen kwam er een plaatsje vrij in de zijspanbak van team Kregel. De 17-jarige Lopster Martijn Wals, bekend met de grasbaansport, had er wel oren naar om het eens in de zijspanbak te proberen. Al dus geschiedde en na een aantal trainingen bleek dat er een goede klik was en zijspanteam Kregel/Wals werd gevormd. Zij zullen in de Internationale Zijspanklasse de strijd aangaan met 7 Europese topcombinaties.



Uit Duitsland komen de Duits/Nederlandse combinaties van Markus Brandhofer/Bridget Meijerink en

Oliver Möller/Immani Hazenkamp. Uit Frankrijk komen Jeromme Lespinasse/Lauryna Faget. België wordt vertegenwoordigd door vader en dochter Kenny van Eeckhout/Axelle Cannaerts. En vanuit Engeland wordt de oversteek gemaakt door vice-Europees kampioen Mitch Godden/Paul Smith en het duo Joshua en Scott Goodwin. Het zijspanveld wordt gecompleteerd door de Deense combinatie Mike Frederiksen/Jørgen Qvistgaard.



Naast de Internationale Zijspanklasse komen ook de Internationale Specialklasse aan het startlint in

Loppersum.

Het is MFAC Loppersum dit jaar gelukt om een soloveld neer te zetten van zeer hoog niveau. De winnaar van vorig jaar, huidig Nederlands kampioen Romano Hummel, zal er alles aangelegen zijn om ook dit jaar weer het hoogste treetje van het podium te betreden. Hiervoor zal hij de strijd moeten aangaan met de zeer snelle Engelsman en huidig langbaan wereldkampioen Zach Wajtknecht, de op de Europese grasbanen teruggekeerde Brit James Shanes, de Fransman Mathias Trésarrieu, de Deen Jakob Bukhave en de Nederlanders Dave Meijerink, Mika Meijer, William Kruit, Mark Beishuizen en Niek Meijerink. Gezien het deelnemersveld is spektakel verzekerd; de coureurs in de Special- en Zijspanklasse zijn

aan elkaar gewaagd. Wie de finales op voorhand gaan winnen is dan ook niet te voorspellen. Wat wel

te voorspellen is dat het op de baan van Loppersum weer close-racing wordt.



Naast de internationale klasse ’s komen ook nog de NK ST500 cc en NK ST250cc aan het startlint. Tevens maakt een nieuwe klasse hun debuut op de Lopster kleibaan, en wel de Specials Junior Cup. Deze volledig verzorgde jeugdklasse voor jonge talenten in de grasbaan en speedway sport is in 2026 van start gaan en heeft als doel de doorstroming naar de Specials Senioren te stimuleren. De rijders beschikken allemaal over identiek materiaal, een 190 cc motor in een Hocob frame, waardoor het op de rijkunsten van de rijder aankomt om een goed resultaat te halen. Zij zullen allen om 17.00 uur in het hoofdprogramma van start gaan.



Vanaf 10.30 uur in de morgen zal er gestart worden met het dagprogramma. Dan vinden de trainingen in de Jeugd & Nationaal klasse ‘s plaats, waarna er vanaf 12.00 uur in deze klasse ‘s gestreden zal worden om de felbegeerde ONK-punten. Met in de 50 cc klasse MFAC ’s clubrijder de 8-jarige Xavi Balkema uit ’t Zandt.



MFAC Loppersum nodigt iedereen uit om al op vrijdagavond 12 juni op het Sportcomplex aan de

Bosweg aanwezig te zijn. Dan vindt er, in samenwerking met Sportclub Loppersum, het inmiddels jaarlijks terugkerende voetbaltoernooi plaats met deelname van een team van MFAC Loppersum en div. teams uit de regio. En na afloop is er, onder het genot van een hapje en een drankje, muziek.



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Bron: Gert Jan Maneschijn