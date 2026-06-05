TT Circuit Assen en WILDLANDS Emmen verbinden zich

EMMEN, ASSEN – TT Circuit Assen en WILDLANDS Adventure Zoo Emmen slaan de handen ineen. Of misschien beter gezegd: de staarten. De aanleiding voor de samenwerking is de komst van twee rode titi’s naar WILDLANDS, een Zuid-Amerikaanse apensoort die bekendstaat om haar sterke sociale banden.
De rode titi is gekozen als ambassadeur van de samenwerking tussen TT Circuit Assen en WILDLANDS. Twee bekende namen in Drenthe die jaarlijks goed zijn voor ruim anderhalf miljoen bezoekers aan de provincie en ieder op hun eigen manier bijdragen aan de aantrekkingskracht van de regio.
“De naam titi zorgde misschien voor de eerste glimlach, maar het verhaal achter deze dieren maakte de keuze uiteindelijk logisch”, zegt Julius Minnaar, directeur WILDLANDS. “Rode titi’s staan bekend om hun sterke onderlinge band. Dat maakt deze apensoort een mooi symbool voor een samenwerking tussen twee organisaties die stevig in de regio zijn geworteld.” Mark van Aalderen, directeur TT Circuit Assen, vult aan: “Ik ben er trots op dat onze twee iconische publiekstrekkers van Drenthe elkaar weten te vinden. Zowel op sociaal als economisch vlak zijn we van groot belang voor onze provincie en daarbuiten. Voor ons als TT Circuit past dit helemaal bij de rol die we willen hebben als organisatie met een maatschappelijk belang.”
Rode titi’s zoeken elkaar graag op, zitten dicht tegen elkaar aan en vlechten regelmatig hun staarten in elkaar. Zelfs tijdens het slapen blijven ze zo met elkaar verbonden. Gedrag dat symbool staat voor vertrouwen, betrokkenheid en samen optrekken. Sinds kort leven er twee rode titi’s in de Apenruïne van WILDLANDS. De soort maakt deel uit van een Europees soortbehoudsprogramma. Rode titi’s hebben een roodbruine vacht, een lange staart en leven vooral van fruit, bladeren en insecten.
Bezoekers van zowel WILDLANDS als TT Circuit Assen zullen de samenwerking de komende periode op verschillende manieren terugzien. Daarmee onderstrepen beide organisaties hun betrokkenheid bij elkaar én bij de regio.
Bron en foto’s: WILDLANDS