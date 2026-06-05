Unieke wandeltocht Huilende & Juichende Bruiden brengt verhalen Graanrepubliek tot leven

BAD NIEUWESCHANS – Op zaterdag 29 augustus 2026 verandert het uitgestrekte landschap van Oost-Groningen in het decor van een bijzondere cultuurhistorische wandelbeleving. De route voert langs en door bijzondere herenboerderijen, over imposante akkers en slingert langs plekken waar de verhalen van de Graanrepubliek nog altijd voelbaar zijn.



Tijdens deze eenmalige wandeltocht in het jubileumjaar van Tocht om de Noord openen diverse monumentale en karakteristieke herenboerderijen in het Oldambt hun deuren voor wandelaars. De tocht maakt niet alleen de rijke geschiedenis van de Graanrepubliek zichtbaar, maar vestigt ook de aandacht op het behoud van het bijzondere boerderij-erfgoed in Oost-Groningen. Het thema is ontwikkeld rond de ‘huilende en juichende bruiden’, zoals de karakteristieke herenboerderijen die het landschap van het Oldambt bepalen ook wel als bijnaam hebben. Sommige van deze statige boerderijen staan nog

altijd in volle glorie te stralen of zijn zorgvuldig gerestaureerd; andere verkeren in verval en dreigen verloren te gaan.



Tijdens de tocht krijgen wandelaars toegang tot enkele van deze bijzondere locaties die normaal niet voor publiek toegankelijk zijn. Hier maken zij kennis met de Graanrepubliek via verhalen van inwoners, historische vertellers en betrokken organisaties. Zo wordt de geschiedenis ook echt beleefbaar.



Extra thematocht in jubileumjaar

Deze thematocht vormt één van de jubileumactiviteiten rond het twintigjarig bestaan van Tocht om de Noord, dat in twee decennia uitgroeide tot één van de grootste cultuurhistorische wandelevenementen van Nederland. “Ter gelegenheid van ons twintigjarig jubileum bieden we wandelaars een extra kans om deel te nemen aan een bijzondere wandelervaring”, aldus de organisatie van Tocht om de Noord. “De reguliere editie is meestal al binnen een half uur uitverkocht. Met deze eenmalige thematocht krijgen wandelaars nog een extra kans waarbij één van de verhalen in het bijzonder in dit gebied wordt uitgelicht.”



Twee afstanden door een landschap vol verhalen

De wandeltocht start en eindigt in Bad Nieuweschans en biedt twee afstanden van circa 15 en 25 kilometer. De start vindt plaats in de ochtend vanuit Multifunctioneel Centrum De Akkerschans tussen ongeveer 08.00 en 10.00 uur.



Tocht om de Noord & partners

De Huilende & Juichende Bruiden wandeltocht is een initiatief van Tocht om de Noord. Met medewerking van onder andere gemeente Oldambt, Stichting ZO Groningen, IVN Westerwolde-Oldambt, Cultuurplatform Oldambt en bewoners en eigenaren van monumentale en karakteristieke boerderijen en dankzij bijdragen van Nationaal Programma Groningen, STILO Fonds en Stichting Fonds Eemsmond. Daarnaast spreekt de organisatie haar dank uit aan alle doorkomstplaatsen, locaties, lokale verenigingen en vrijwilligers die bijdragen aan deze unieke wandelervaring. Sinds de opening van de inschrijving twee weken geleden, zijn al 300 startkaarten verkocht. De belangstelling is daarmee opnieuw groot. Wie verzekerd wil zijn van een plek aan de start, wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. De organisatie gaat voorlopig uit van maximaal 500 deelnemers.

Voor meer informatie en inschrijven kijk op Huilende & Juichende Bruiden.

Bron: Tocht om de Noord